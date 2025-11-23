Bữa cơm nóng đầu tiên tại Đắk Lắk: Hành trình từ nước mưa, mì sống đến giọt nước mắt nhẹ nhõm

Chiều muộn 22/11, từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau lăn bánh trên con đường tiến vào xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, mang theo lương thực, thực phẩm đến với bà con vùng lũ.

Đoàn xe đi cứu trợ tại xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk.

Từng đoàn xe thiện nguyện hướng về bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi, đường liên xã chật kín xe tải, ô tô cứu trợ hai chiều, lực lượng chức năng tất bật điều tiết giao thông. Ngay cổng chào Hòa Thịnh, hình ảnh người phụ nữ đầu trần, khuôn mặt phờ phạc, bế đứa con nhỏ đứng chờ nhận bát cơm từ thiện khiến ai nấy nghẹn ngào. Đó là chị Phan Thị Tiểu Nhi (33 tuổi, trú thôn Phú Hữu), mồ côi bố mẹ từ hơn 10 năm nay, sống cùng chồng và con nhỏ.

Chị Nhi nhớ lại, chiều 18/11, nước lũ tràn về thôn, không ai ngờ dâng nhanh đến vậy. Đến sáng 19/11, nhà ngập đến mái, chỉ có chị và con nhỏ hơn 2 tuổi ở nhà, chồng đi hái cà phê thuê chưa về kịp. Hai mẹ con được cứu đưa sang nhà cao tầng để trú tạm. Suốt những ngày mưa lũ, mẹ con chị cùng người dân xung quanh phải hứng nước mưa, ăn tạm mì tôm sống, cơm trắng chan nước mắm cho đỡ đói. Mất điện, không liên lạc được với người thân, họ chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.

“Mãi đến ngày 22/11, khi nước lũ rút dần và các đoàn từ thiện tiếp cận, mẹ con tôi mới có bữa cơm đầy đủ để ăn”, chị Nhi nói.

Chị Phan Thị Tiểu Nhi (áo hồng) bật khóc khi ăn suất cơm đầy đủ sau bão.

Nhìn cháu gái ăn vội miếng cơm dưới cơn mưa, người cô ruột của chị Nhi nghẹn ngào: “Suốt mấy ngày lũ, chúng tôi rất lo nhưng không liên lạc được. Sáng nay, khi biết hai mẹ con đã an toàn, lòng tôi vỡ òa hạnh phúc” - cô của chị Nhi xúc động kể.

Tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) bà Ngô Thị Thứ (81 tuổi) nghẹn ngào chia sẻ, sau nhiều ngày chống chọi bão lũ, đây là lần đầu tiên bà nhận được một hộp cơm. “Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận ngập lũ kinh hoàng đến vậy. Nhà cửa trôi sạch, tủ giường không còn gì, nước lên cao đến rốn, tôi chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm trú tạm, may họ còn chút lương thực chia sẻ cho nhau,” bà Thứ kể.

Còn bà Huỳnh Thị Hậu (65 tuổi), sống một mình tại thôn Phú Thuận nghẹn ngào: “Nhà cửa trôi hết, nước lên tới ngực, tôi chỉ kịp sang nhà hàng xóm nương náu. Cả 20 bao lúa giống, thóc giống cũng trôi sạch, giờ tôi chỉ sống nhờ cơm và đồ ăn từ hàng xóm, lòng tôi trống rỗng, không biết phải bắt đầu từ đâu”.

Những bữa cơm giản đơn nhưng chan đầy nước mắt hôm nay không chỉ làm no bụng, mà còn là minh chứng sống động cho tình người, sự sẻ chia trong gian khó, giúp bà con rốn lũ lấy lại niềm tin, bước tiếp sau những ngày tang tóc vì thiên tai.

Bà con đi nhận cơm từ thiện.

Anh Bùi Ngọc Khánh (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) trưởng đoàn thiện nguyện xã Krông Á cho biết, trước tình hình lũ lụt mà người dân phía Đông của tỉnh gánh chịu, anh đã đứng ra kêu gọi người dân hỗ trợ nhu yếu phẩm. Trong đêm 21/11 người dân đã hỗ trợ rất nhiều hàng cứu trợ gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm. Sáng nay anh cùng mọi người đã nhanh chóng đưa đến vùng lũ để kịp thời hỗ trợ bà con.

Bà Võ Thị Linh San, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh cho biết, lũ lụt đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản. Trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra, Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh cùng các đoàn thể đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trước mắt là nhu yếu phẩm, giúp bà con không bị đói, rét, sau đó mới tính đến việc ổn định cuộc sống.