Miền Bắc liên tục ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có dù chưa lập hạ 2023

Miền Bắc lập nhiều kỷ lục về nhiệt độ dù chưa bước sang mùa hè năm 2023. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày 18-19/4, do ảnh hưởng của nắng nóng, khu vực Tây Bắc Bộ liên tục ghi nhận các mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng 38-40 độ C, chạm mức nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Riêng tại tỉnh Sơn La, khu vực huyện Mường La và Sông Mã có 2 ngày đều ghi nhận mức nhiệt trên 41 độ C. Đặc biệt, ngày 18/4, Mường La ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất 42,8 độ C. Theo các số liệu ghi chép, đây là mức nhiệt cao nhất trong tháng 4 và cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc trạm khí tượng Mường La.

Như vậy, mới chỉ đầu tháng 4, miền Bắc đã ghi nhận thêm một kỷ lục về nhiệt độ dù chưa bước sang mùa hè năm 2023. Lập hạ năm 2023 rơi vào ngày 6/5/2023.

Trước đó, trong đợt nắng nóng xảy ra ngày 22/3, khu vực Mường La cũng ghi nhận mức nhiệt 39,3 độ C, cao nhất trong cùng kỳ 8 năm qua.

Còn tại tỉnh Hòa Bình, nhiều điểm ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất vượt mốc lịch sử trong tháng 3 như: huyện Kim Bôi ghi nhận 41.4 độ C, vượt mốc 38.1 độ C năm 1996; huyện Lạc Sơn 39.4 độ C, vượt mốc 39 C độ năm 1996; TP Hòa Bình 38.8 độ C, vượt mốc 38.5 độ C năm 1996.

Trên thực tế, các đợt nắng nóng đầu mùa năm 2023 chỉ chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thời tiết vẫn khá dễ chịu, nhiều mây, ít nắng hoặc nếu có nắng cũng không quá gay gắt.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết năm 2023, hiện tượng ENSO (sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương)

Nhận định về mùa hè năm 2023, cơ quan khí tượng Việt Nam cho rằng, mùa hè năm nay sẽ đến sớm và gay gắt hơn năm 2022. Hiện thời tiết vẫn đang duy trì ở pha trung tính (ENSO) đến khoảng tháng 6/2023. Sau đó, sẽ nghiêng về pha nóng El Nino.

Dự báo, từ tháng 4 đến 6/2023, nhiệt độ cả nước xấp xỉ cho tới nóng hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C. Mỗi đợt nắng nóng ở Bắc Bộ thường kéo dài 3-5 ngày, năm nay có thể dài hơn, khoảng 5-7 ngày; riêng Trung Bộ hơn 7 ngày.

Cao điểm mùa hè năm 2023 sẽ là hai tháng 6-7 ở miền Bắc và từ cuối tháng 6 đến tháng 8 ở miền Trung với khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt (từ 37 đến 39 độ C) và đặc biệt gay gắt (từ 39 độ C trở lên). Dự báo, Nam Bộ sẽ dứt nắng nóng từ tháng 6, miền Bắc kéo dài đến đầu tháng 8, miền Trung đến cuối tháng 8.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mien-bac-lien-tuc-ghi-nhan-muc-nhiet-cao-chua-tung-co-du-chua-lap-ha...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mien-bac-lien-tuc-ghi-nhan-muc-nhiet-cao-chua-tung-co-du-chua-lap-ha-2023-1459790.ngn