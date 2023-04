Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc và miền Trung có nơi nắng nóng vượt 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/4), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ với mức nhiệt khoảng 35 độ C. Ở phía Đông Bắc Bộ hôm nay sáng có mưa và sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 18/4 trở đi, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Tại miền Trung, hôm nay (17/4), ở phía Bắc cũng có nắng nóng cục bộ một số nơi với mức nhiệt 35 độ C. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối đến đêm có mưa dông vài nơi.

Từ ngày 18/4 trở đi, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ban ngày có nắng, ở Nam Bộ có nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét, mưa đá.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-va-mien-trung-co-noi-nang-nong-vuot-38-do-c-1458573.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/thoi-tiet-dau-tuan-mien-bac-va-mien-trung-co-noi-nang-nong-vuot-38-do-c-1458573.ngn