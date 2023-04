Từ tháng 5, nắng nóng gia tăng ở Bắc bộ, gay gắt và kéo dài hơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6 với xác suất từ 80-90%, sau đó nghiêng về pha El Nino.

Do sự tác động của pha trung tính, sau đó là El Nino, từ tháng 5, nắng nóng bắt đầu gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Dự báo đỉnh điểm của mùa hè năm nay sẽ tập trung từ tháng 5-8 ở miền Bắc, Bắc Trung bộ. Nền nhiệt mùa hè ở khu vực này dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Từ tháng 9, nắng nóng có dấu hiệu giảm dần.

Các chuyên gia cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục sẽ xuất hiện trong mùa hè năm nay.

Từ tháng 5, nắng nóng gia tăng ở Bắc bộ về tần suất và cường độ

Trước đó, trong tháng 3, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng như chính hè với nhiều kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận. Đáng lưu ý, có tới 16 điểm đo ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận giá trị nhiệt độ kỷ lục trong tháng 3.

Trong tháng 3, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực phía Đông Bắc bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C.

Ngày 22/3, nhiệt độ tại Kim Bôi là 41,4 độ C, vượt mốc lịch sử 38,1 độ C vào năm 1996. Tại Lạc Sơn nhiệt độ 39,4 độ C, vượt mốc lịch sử 39 độ C năm 1999.Tại thành phố Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 38,8 độ C, vượt mốc lịch sử năm 1996. Con Cuông là 40,4 độ C, vượt giá trị lịch sử năm 2014. Hương Sơn là 39,7 C, vượt giá trị lịch sử năm 2014.

Trong nửa đầu tháng 4, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện tại ở miền Bắc, Bắc Trung bộ như đợt nắng nóng ngày đợt 5-6/4 tại Tây Bắc Bộ, 4-6/4 tại Bắc và Trung Trung bộ, đợt 4-10/4 tại Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ.

Trong nửa đầu tháng 4/2023, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,5-3 độ, Bắc bộ có nơi cao hơn 3 độ C.

Dự báo gần nhất, từ ngày 18-22/4 các tỉnh miền Bắc sẽ trải qua một đợt nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời gian này có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, vùng núi phía Tây có thể trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội trong tuần này nắng nóng cục bộ xuất hiện, càng về cuối tuần mức nhiệt càng tăng mạnh, lên mức 36-37 độ C.

