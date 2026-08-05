Manh mối quan trọng từ bia đá khắc tên 'Liệt sỹ Lê Văn Quế'

Ngày 5/8, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai cho biết, đã phát hiện một hiện vật khắc tên “Liệt sỹ Lê Văn Quế" cùng một số thông tin về năm sinh, quê quán, đơn vị và thời gian hy sinh.

Theo đó, chiều 4/8, khi khai quật tại ngôi mộ số 8, hàng số 2, lô A tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ayun Pa, lực lượng khai quật đã phát hiện bia đá màu trắng, khắc thông tin: “Liệt sỹ Lê Văn Quế, sinh năm 1933, Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam...".

Bia đá khắc tên “Liệt sỹ Lê Văn Quế" cùng năm sinh, quê quán.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng khai quật, đây có thể là thông tin liên quan đến liệt sĩ được an táng tại phần mộ. Hiện vật được tìm thấy là manh mối có giá trị, góp phần phục vụ công tác đối chiếu, xác minh hồ sơ, giám định ADN và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Tính đến nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ayun Pa, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 cùng các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã lấy mẫu sinh phẩm 23 ngôi mộ, thu thập 17 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Quá trình cất bốc, quy tập tại xã Ia Boòng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chu đáo và trang nghiêm.

Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) thông tin, đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr (xã Ia Boòng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 6 trường hợp.

Quá trình cất bốc, quy tập được cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thực hiện đúng quy định, bảo đảm chu đáo và trang nghiêm. Hiện, ba hài cốt liệt sĩ mới được quy tập đã được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng để thờ cúng, bảo quản và thực hiện các thủ tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.