Mánh khóe buôn lậu kim cương của Giám đốc Công ty giám định PNJ

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết qua thời gian trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa triệt phá đã có kết luận chính thức.

Theo đó, tang vật vụ án gồm các viên đá trong suốt là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo.

Theo công an, quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên Công ty PNJ-LAB), thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Công an xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương của Thảo còn có Trần Tiễn Như Nghi.

Số kim cương bị thu giữ trong vụ án kim cương tự nhiên và tổng hợp.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu.

Nhập lậu 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ hàng chục đối tượng có liên quan trong đường dây. Khám xét các địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động buôn lậu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.