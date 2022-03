Lý do trực tiếp Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

Chủ Nhật, ngày 27/03/2022 12:42 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an TP.HCM đã có Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo gửi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sỹ Vy Oanh, ngụ quận 12, TP.HCM) về việc phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được tố giác của bà Oanh về việc bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, TP.HCM) đã sử dụng mạng xã hội để nhiều lần tổ chức livestream (phát trực tiếp) qua mạng Internet thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân.

Trước đó ca sỹ Vy Oanh đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố bà Phương Hằng. Ảnh: HT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã giải quyết tố giác tội phạm nêu trên và hiện đã ra Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM ra quyết định này với lý do đã hết thời hạn và tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đến Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có ca sĩ Vy Oanh.

Theo ca sĩ Vy Oanh, từ ngày 16-5 đến 9-10-2021, trong các buổi livestream, bà Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như "làm bé", "giựt chồng", "đẻ thuê", "làm gái bao"...

Sau những buổi bà Hằng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video mà bà này livestream và làm tiêu đề bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ ca sĩ Vy Oanh…

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ly-do-truc-tiep-de-cong-an-tphcm-khoi-to-ba-nguyen-phuong-hang-10...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ly-do-truc-tiep-de-cong-an-tphcm-khoi-to-ba-nguyen-phuong-hang-1050781.html