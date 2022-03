3 ngày sau khi bị bắt tạm giam, sức khỏe bà Nguyễn Phương Hằng ra sao?

Chủ Nhật, ngày 27/03/2022 12:28 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi bị bắt giam, bà Nguyễn Phương Hằng bị sốc, cự cãi, không hợp tác với cơ quan điều tra.

Công an mời các đối tượng livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

Trước đó, hôm 24/3, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi trên.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị khởi tố, bắt giam.

Một nguồn tin cho hay, thời điểm bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng rất sốc và cự cãi, không hợp tác với cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Phương Hằng đã ổn định cả về tinh thần lẫn sức khỏe, hợp tác với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, hiện Công an TP.HCM đã mời các đối tượng tham gia tổ chức livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc.

““Từ đó, sẽ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật tùy theo tính chất, mức độ của các đối tượng vi phạm”, một nguồn tin nói.

Bị công an mời lên làm việc vì kêu gọi biểu tình, đòi quyền lợi cho CEO Đại Nam

Ngày 27/3, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương mời đối tượng Lê Văn Phụng (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), chủ tài khoản Tiktok kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng lên trụ sở làm việc.

Đối tượng Lê Văn Phụng tại cơ quan công an.

Qua điều tra, ngày 26/3, Lê Văn Phụng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok có tên @phunguniexport đăng tải 1 video có nội dung kêu gọi nhiều người tham gia biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trước cổng khu du lịch Đại Nam.

Làm việc với công an, Phụng thừa nhận vào trưa 26/3 có đăng tải video nói trên lên mạng TikTok nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc câu like, câu view.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đang xác minh, điều tra những đối tượng tung tin thất thiệt việc bà Nguyễn Phương Hằng được thả tại ngoại sau khi bị bắt giữ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/3-ngay-sau-khi-bi-bat-tam-giam-suc-khoe-ba-nguyen-phuong-hang-ra-sao...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/3-ngay-sau-khi-bi-bat-tam-giam-suc-khoe-ba-nguyen-phuong-hang-ra-sao-d547102.html