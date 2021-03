Lý do PC06 TP.HCM tạm ngưng tiếp nhận cấp CCCD từ ngày mai

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021

Từ ngày mai (29-3), Phòng PC06 Công an TP.HCM sẽ tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.

Chiều 28-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM đã cho biết kể từ ngày mai (29-3), Phòng PC06 sẽ tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử (CCCD) tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.

Dù tạm ngưng cấp CCCD tại trụ sở nhưng PC06 vẫn duy trì hai xe cấp CCCD lưu động. Ảnh: N.TÂN

Theo lãnh đạo PC06, việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD tại trụ sở PC06 ở 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 là nhằm tăng cường cho công an các địa phương gồm Công an TP Thủ Đức và 21 quận/huyện cấp tại địa bàn dân cư. Từ đó, người dân không phải mất thời gian, công sức lên tận trụ sở Phòng PC06 để làm thủ tục.

Theo PC06, việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại trụ sở đơn vị này sẽ được thực hiện lại khi có thông báo mới.

Vì vậy, người dân có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM sẽ đến Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận/huyện để được cấp CCCD. Hiện nay công an các địa phương này đang tổ chức cấp CCCD tại trụ sở đơn vị và cấp lưu động đến từng phường.

Bên cạnh đó, PC06 vẫn duy trì hai xe lưu động cấp CCCD đến từng địa bàn dân cư. Hiện hai xe lưu động này vẫn đang đóng trên địa bàn huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.

Cũng theo lãnh đạo PC06, thời gian tới PC06 sẽ tăng cường cấp CCCD cho học sinh để đảm bảo đủ giấy tờ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

