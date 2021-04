NÓNG: Công an Đồng Nai đang khám xét công ty xăng dầu Long An

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 13:23 PM (GMT+7)

Lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị công cụ đang vây tòa nhà Công ty xăng dầu Long An.

Hàng chục công an, cảnh sát cơ động đang kiểm tra tại Công ty xăng dầu Long An

Đến 12h trưa ngày 15/4, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét Cty Xăng Dầu Long An (Petrolimex Long An) tại địa chỉ số 10 đường Trà Quý Bình, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Qua ghi nhận của phóng viên, phía trước sảnh Công ty có nhiều xe Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai đậu. Nhiều CSCĐ được trang bị công cụ đang vây tòa nhà làm nhiệm vụ.

Khoảng 12h trưa, lực lượng cảnh sát dẫn một người mặc đồ dân sự đi ra ngoài trong tình trạng bị còng tay.

Theo nguồn tin, vụ việc này liên quan đến đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả, kém chất lượng với quy mô lớn phát hiện gần đây ở nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, tại TP.HCM, Bình Phước... Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét, nhiều điểm xăng dầu.

Ông Trần Huy Lập, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm có trụ sở tại quận 7, TP.HCM cũng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM cũng bị kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Như đã thông tin, ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức 14 tổ công tác với 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An.

Qua đó, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Khi lực lượng công an áp sát, các đối tượng đã liều mạng chống trả quyết liệt, dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa hiện trường. Tuy nhiên, công an đã vây ráp, khống chế bắt giữ toàn bộ các đối tượng.

Vật chứng thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,6 triệu lít xăng, bốn thùng hóa chất để tạo màu, 12 thùng tài liệu hồ sơ, hơn 100 tỉ đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Hiện hàng chục người có liên quan đến đường dây này đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

