Lũ trên sông ở Huế và Đà Nẵng lại tiếp tục lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) đang lên lại, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Đăkbla (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 14 giờ ngày 29/10, trên các sông như sau: Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,72m, trên báo động (BĐ)3 0,22m. Trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,33m, trên BĐ3 0,83m. Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 10,15m, trên BĐ3 1,15m. Trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 5,18m, trên BĐ3 1,18m. Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 7,77m, trên BĐ3 1,27m. Trên sông Đăkbla tại trạm Kon Tum là 517,82m, dưới BĐ1.

Lũ trên các sông ở Huế lại lên nhanh.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,4-1,8m; riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48m); sông Đăkbla lên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên trên sông Bồ, sông Hương xuống dần và từ BĐ3 đến trên BĐ3 0,8m; sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ3; sông Vu Gia-Thu Bồn duy trì ở mức cao và trên BĐ3 từ 1,0-1,2m; sông Đăkbla xuống dưới BĐ1.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3. Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt:

Thành phố Huế: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc; quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc.

Thành phố Đà Nẵng: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch.

Tỉnh Quảng Ngãi: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Kon Tum, Đăk Rơ Wa.