Long An đang đón người dân bị kẹt ở chốt kiểm soát giáp ranh TP.HCM về quê

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 11:03 AM (GMT+7)

Hiện đại diện Sở LĐ-TB&XH Long An đã tới huyện Bình Chánh, TP.HCM để lên kế hoạch đón người dân về quê.

Sáng 1-10 trao đổi với PLO, Sở TT&TT Long An, cho biết lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã tới cửa ngõ giáp ranh giữa TP.HCM và Long An để lên kế hoạch đón người dân về quê.

Cụ thể, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An đang có mặt tại Bình Chánh và sẽ tổ chức đón người dân về quê ngay trong ngày 1-10.

Theo diễn biến chiều tối ngày 30-9 nhiều người dân miền Tây tự phát lái xe về quê khiến chốt kiểm soát cửa ngõ giáp ranh Long An và TP.HCM ùn ứ nhiều giờ liền. Đến sáng 1-10, người dân vẫn ở chốt kiểm soát ở TP.HCM.

Người dân đổ về miền Tây từ chiều 30-9. Ảnh: ĐT.

Tại chốt kiểm soát khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và Long An đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng vào tối 30-9. Ảnh: ĐT.

Nhiều người dân chở nhau bằng xe máy, mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ cho biết, gia đình đang gặp khó khăn về tiền trọ, chi phí sinh hoạt dẫn đến không thể tiếp tục trụ lại.

Tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã vận động người dân quay trở lại TP.HCM. Tuy nhiên sau nhiều tiếng người dân vẫn chờ ở chốt với hy vọng được về quê.

Được biết có khoảng 1000 người dân xếp hàng dài tại đây, thậm chí có người đã chờ từ sáng sớm đến chiều tối với hy vọng về quê. Nhiều người dân cho hay họ đã thất nghiệp hơn 3 tháng qua và về quê là giải pháp cuối cùng.

Trước đó, ngày 30-9, UBND tỉnh Long An đã có văn bản gửi các tỉnh, thành ở Miền Tây và tỉnh Gia Lai, Bình Dương, Đắk Nông về việc phối hợp tổ chức đón người dân có nhu cầu trở về các địa phương.

UBND tỉnh Long An cho biết, trong 2 ngày qua tỉnh Long An ghi nhận 1.274 trường hợp là người dân thuộc các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ, Gia Lai, Tây Ninh, Bình Dương, Đắk Nông di chuyển tự phát từ các huyện trong tỉnh; từ các tỉnh, TP qua địa bàn tỉnh Long An để trở về quê.

Những trường hợp này chưa được sự cho phép di chuyển của các địa phương lân cận tỉnh Long An.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Long An đã đề nghị các tỉnh thành miền Tây và một số tỉnh khác có người dân về quê tự phát nêu trên quan tâm và phân công đơn vị đầu mối để phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Long An tiếp tục thực hiện đón người dân trở về địa phương trong thời gian dự kiến từ ngày 1 đến ngày 5-10.

