Long An: Chủ tịch UBND huyện ngâm mình giúp dân thu hoạch lúa bị ngập

Triều cường dâng cao, mưa dầm đã làm cho 14 ha lúa chín của người dân xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị ngập sâu trong nước.

Nhằm giúp dân thu hoạch lúa nhanh nhất có thể và hạn chế thấp nhất do nước dâng cao ngập lúa không kịp xử lý, huyện Thạnh Hóa (Long An) đã huy động lực lượng gồm: lãnh đạo, cán bộ, công an, quân đội... xuống ruộng hỗ trợ giúp dân gặt lúa.

Đã có gần 50 cán bộ, công an, quân đội, lực lượng dân quân... xuống ruộng hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch lúa để tránh ngập.

Hình ảnh lãnh đạo huyện Thạnh Hóa, công an, quân đội, nhân dân... ngâm mình trong nước, xuống ruộng gặt lúa trên địa bàn huyện trong ngày 6-10:

Gần 50 cán bộ, công an, quân đội, lực lượng dân quân cùng nhau giúp dân gặt lúa bị ngập.

Một số chiến sĩ lần đầu tiên gặt lúa nhưng đã nhanh chóng làm quen.

Các chiến sĩ dầm mình dưới nước để cắt lúa.

Các chiến sĩ Công an xuống ruộng nước để hỗ trợ gặt lúa.

Sau khi lúa được cắt, các chiến sĩ chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa đưa lên xuồng để vận chuyển vào bờ.

Lúa được các chiến sĩ chất ngăn nắp trên xuồng để đưa vào bờ.

Người dân cùng các chiến sĩ đưa xuồng lúa vào bờ.

Những xuồng lúa nặng trĩu được lực lượng dân quân đưa vào bờ.

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) Phạm Tùng Chinh dầm mình cùng dân quân kéo lúa vào bờ.

Quãng đường vận chuyển hơi xa nên lực lượng dân quân được tăng cường 4 chiếc xuồng lớn.

Những xuồng lúa được bộ đội tập kết và vận chuyển nhanh nhằm hạn chế bị ngập sâu trong nước.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, và bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa, đến động viên cán bộ, chiến sĩ dân quân hỗ trợ người dân gặt lúa.

Sau hơn ba ngày, hơn 10 ha lúa đã được đưa lên bờ. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn giúp người dân phóng lúa, sấy khô và thu mua để giảm thiệt hại tối đa cho người dân.

