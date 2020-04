Lốc xoáy làm sập và tốc mái 37 căn nhà

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 11:57 AM (GMT+7)

Trận lốc xoáy kéo dài khoảng 20 phút đã gây thiệt hại lớn tại xã Vân Khánh, huyện An Minh, Kiên Giang.

Đến chiều 25-4, lực lượng Công an, quân sự và chính quyền xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, vẫn đang giúp dân khắc phục nhà ở do thiên tai gây ra từ ngày hôm trước.

Nhiều nhà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất - Ảnh V.Vũ

Khoảng 15 giờ 30 chiều ngày 24-4, trên địa bàn hai ấp Phát Đạt và Cây Gõ, xã Vân Khánh xuất hiện trận lốc xoáy kéo dài khoảng 20 phút, làm bị thiệt hại 37 căn nhà dân (trong đó có 6 căn bị sập hoàn toàn, 31 căn bị tốc mái).

Sau khi cơn lốc đi qua, Công an huyện An Minh đã điều động 30 cán bộ chiến sỹ phối hợp cùng lực lượng tại chổ của địa phương nhanh chóng đến hiện trường từng bước giúp dân khắc phục hậu quả.

Rất may vụ lốc xoáy này không gây thiệt hại về người. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương đến thăm hỏi và hỗ trợ vật chất, giúp người dân cất và lợp lại nhà sớm ổn định cuộc sống.

Trận lốc xoáy gây thiệt đáng kể- Ảnh V.Vũ

Cũng tại địa phương này hồi tháng 8 năm ngoái, mưa to cộng với đỉnh triều cường làm nước biển dâng cao nhanh bất thường, tràn qua tuyến đê ven biển cuốn trên 10 căn căn nhà của các hộ dân sống, ước tính thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/loc-xoay-lam-sap-va-toc-mai-37-can-nha-908489.htmlNguồn: https://plo.vn/thoi-su/loc-xoay-lam-sap-va-toc-mai-37-can-nha-908489.html