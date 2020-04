"Cuồng phong", mưa đá kinh hoàng khiến 6 người chết, hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng

Chỉ riêng trong tháng 4/2020, mưa đá, dông lốc liên tiếp trút xuống các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Ảnh minh họa.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thống kê, từ đầu tháng 4/2020 đến chiều nay (24/4), cả nước đã xảy ra 39 trận dông, lốc, sét chủ yếu tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ, trong đó 3 đợt xảy ra trên diện rộng.

Đợt 1 từ 10-12/4 tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đợt 2 từ 12-14/4 tại các tỉnh Trung Bộ. Đợt 3 từ 22-24/4 tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa dông, lốc gây, mưa đá xảy ra từ đầu tháng 4/2020 đã khiến 6 người chết; 1 người mất tích ở Lai Châu; 24 người bị thương.

Riêng đợt 3 từ ngày 22-24/4 đã có 5 người chết (Lai Châu 2 người do mưa lớn làm sập nhà bị lũ cuốn trôi; Hà Giang 1 người do cây đổ đè vào người; Sơn La 1 người do đá lăn vào nhà đổ tường; Yên Bái 1 người do sét đánh).

Bên cạnh đó, thiên tai còn làm gần 9.000 ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng, tốc mái; gần 24.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả hư hỏng; hơn 637 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ước tính thiệt hại về kinh tế trong tháng 4 khoảng 160,7 tỷ đồng; riêng đợt mưa lớn kèm dông lốc, mưa đá từ 22-24/4 tại miền núi phía Bắc gây thiệt hại khoảng 81,6 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm, với cao điểm tháng 4 là thời điểm giao mùa nên tập trung nhiều nhất của các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ ngày 22/4, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Đến ngày 23/4, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục được tăng cường mạnh xuống khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét, mưa to nhiều nơi kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại lớn cho người dân các tỉnh Bắc Bộ.

