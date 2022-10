Lộ sáng ‘chân rết’ đầu tiên trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam tại Bắc Kạn

Hoàng Thao, 30 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, được xác định là ‘chân rết’ đầu tiên bị phát hiện trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Công an tỉnh Bắc Kạn ngày 20-10 cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thao, 30 tuổi, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan ANĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với Hoàng Thao

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố từ năm 2018. Qua các giai đoạn điều tra, đã có nhiều đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước được làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tích cực vào cuộc và làm rõ Hoàng Thao chính là “đại lý cấp 2” của đường dây này.

Được biết, Hoàng Thao là đối tượng đầu tiên tại Bắc Kạn liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị khởi tố.

