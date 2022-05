Bắt 3 thêm đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Thứ Ba, ngày 10/05/2022 21:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã phát hiện, triệt phá thêm các đại lý cấp 2 thuộc đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh An (SN 1965, trú tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương); Hoàng Xuân Khánh (SN 1989, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hoá) và Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1995, trú tại phường Trung Thành, TP. Phổ Yên); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Hậu (SN 1995, trú tại xã Tân Quang, TP. Sông Công) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng nói trên là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong giai đoạn 2015 - 2017, những đối tượng trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2. Sau đó, nhóm này tự quảng bá đại lý, mua bán tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch qua các đối tượng trên ước tính khoảng 22 tỷ đồng, các đối tượng thu lời bất chính khoảng 400 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Hoàng Đạt để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 12/3/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), 5 năm tù với Phan Sào Nam (nguyên giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Đây là 2 “ông trùm” đứng sau đường dây đánh bạc trực tuyến qua hình thức game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng từng gây chấn động dư luận.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-3-them-doi-tuong-trong-duong-day-danh-bac-nghin-ty-cua-phan-sao-nam-va-ngu...Nguồn: http://danviet.vn/bat-3-them-doi-tuong-trong-duong-day-danh-bac-nghin-ty-cua-phan-sao-nam-va-nguyen-van-duong-502022105205919906.htm