Quảng Nam: Khởi tố 3 đối tượng liên quan "ông trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

Ngày 4-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vào ngày 2-12 đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Doãn Nghĩa (SN 1972, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) và Lê Hiếu Đức (SN 1994, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Doãn Nghĩa và Lê Hiếu Đức. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Trước đó, ngày 12-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quảng (SN 1985, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) cùng về hành vi trên.

Theo điều tra, trong giai đoạn năm 2015 - 2017, các đối tượng trên đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các "đại lý cấp 1" của hệ thống game bài đổi thưởng RikVip/Tip.Club để làm "đại lý cấp 2".

Trích xuất dữ liệu trên hệ thống, các "đại lý cấp 2" đã giao dịch số tiền Rik có giá trị hàng tỉ đồng với hàng trăm tài khoản đánh bạc để hưởng phần trăm chênh lệch.

Thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quảng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, việc khởi tố điều tra với các "đại lý cấp 2" như trên nằm trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội "Sử dụng mạng Interner để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, hoạt động từ tháng 4-2015 đến tháng 8-2017 thì bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Đường dây gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.

