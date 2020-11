Liên tiếp xảy ra chống đối CSGT đang làm nhiệm vụ

Tông chết CSGT, lãnh án chung thân Tối 31-12-2019, Tổ công tác 363 tuần tra trên nhiều tuyến đường ở huyện Hóc Môn, TP HCM thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đi môtô lưu thông thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Khi tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý, Nguyễn Thành Long (SN 1998) đã lao thẳng xe vào trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hóc Môn) khiến anh té ngã, bất tỉnh và tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Trong vụ án này, Nguyễn Thành Long đã bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Giết người".