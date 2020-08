Lịch trình 20 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng: Bệnh nhân đi nhiều nơi sau khi sốt

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 00:30 AM (GMT+7)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng vừa thông tin lịch trình của 20 bệnh nhân Covid-19 công bố tối 6/8.

Đà Nẵng đang đẩy nhanh việc xét nghiệm cộng đồng, truy vết dịch Covid-19

Cụ thể, BN 724 ở đường Mạc Thị Bưởi (phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng), có bố là BN đã có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 19/7, BN đến nhà cậu ruột tại phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), tiếp xúc khoảng 10 người.

Từ ngày 20/7 đến 24/7, BN đi làm tại Quận uỷ quận Hải Châu rồi về nhà, không đi đến nơi khác. Từ ngày 22/7 đến 24/7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người). Ngày 25/7, BN cùng gia đình đi ăn trưa tại nhà hàng Quê Hương ở xã Hoà Sơn (huyện Hoà Vang). Ngày 26/7, BN xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu nên chỉ ở nhà.

Ngày 27/7, cùng chồng đến khám tại TTYT quận Hải Châu. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốt siêu vi rồi được cho điều trị ngoại trú. Sáng 29/7, BN tiếp tục đến khám tại TTYT Hải Châu thì được chẩn đoán rối loạn tiêu hoá, được cho điều trị ngoại trú. Ngày 4-5/8, BN đi làm tại Quận uỷ quận Hải Châu, tiếp xúc với 2 đồng nghiệp.

BN 725: ở K814 đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Từ 9h-10h hàng ngày, BN đi chợ Kỳ Đồng (quận Thanh Khê). Khoảng 1 tuần trở lại đây, buổi sáng BN mua mì quảng quán chị Lộc và bánh canh quán chị Tý (gần nhà BN).

Ngày 10/7, BN chở bàn ghế đến 705 Trần Cao Vân. Ngày 11/07, chở bàn ghế đến số 5 Nguyễn Đức Trung (Đà Nẵng). Ngày 13/7, BN đi khám tại TTYT quận Thanh Khê; chở bàn ghế đến K282/8 Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê); đến dọn bàn ghế tại địa chỉ K7/25 Phan Văn Định (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

18/7, BN tiếp xúc với người từng đến Bệnh viện Đà Nẵng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ngày 19/7, BN chở bàn ghế đến địa chỉ 54 Phạm Văn Nghị (quận Thanh Khê). Ngày 21/7, đến TTYT quận Thanh Khê. Ngày 25-26/7, BN đi ăn đám cưới tại sảnh A (lần lượt tầng 4 và tầng 1), nhà hàng Mikado số 487 Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Ngày 30/7, BN đi mua thuốc tại nhà thuốc Hòa Thuận số 213 Yên Khê 2 (quận Thanh Khê). Ngày 3-4/8, BN lấy dịch hầu họng và tiếp tục khám tại TTYT quận Thanh Khê.

BN 726: (1 tuổi), ở K141 đường Trần Xuân Lê (quận Thanh Khê). Trước ngày 27/7, BN được gia đình gửi giữ trẻ ở nhà BN 689. Trong thời gian này, BN được mẹ đưa, đón và chỉ tiếp xúc cô giáo cùng các bạn trong lớp. Từ 28/7 - 5/8/BN được cách ly tại nhà, chỉ tiếp xúc với người nhà.

BN 727: ở tổ 7 phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Khoảng giữa tháng 7, BN đi thăm người ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7, BN công tác tại xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ngày 24/7, BN đoàn từ thiện đi địa đạo Vĩnh Mốc (tỉnh Quảng Trị) để trao quà từ thiện, có ghé quán ăn Bà Sửu (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế); đến dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn; ăn trưa tại TP Đông Hà (Quảng Trị).

Ngày 25/7, đón 2 người từ sân bay về khách sạn Alacarte (Đà Nẵng). Trưa đến nhà hàng Phì Lũ 1 tại số 225 Nguyễn Chí Thanh; tối nhà hàng Trung Gia số 64 đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng). Sáng 26/7, tham dự họp tại cơ quan; trưa đến quán Mai Nga, đường Lạc Long Quân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Chiều nghỉ tại nhà khách Nhật Lệ (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); tối đi với nhóm 6 người đến nhà hàng nổi ven biển Nhật Lệ.

Ngày 27/7/2020, BN ăn sáng và uống cà phê tại TP Đồng Hới. 23h30 cùng ngày, BN đến Hà Nội và nghỉ tại địa chỉ 92 đường Nguyễn Du (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng). Ngày 28/7, BN đến quán phở Tùng (phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày 29/7, BN về Đà Nẵng, có gia đình 4 người đi nhờ xe về Đà Nẵng. Buổi tối BN nghỉ tại khách sạn Hữu Nghị (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Ngày 30/7, BN về tới Đà Nẵng, sau đó bệnh nhân ở lại cơ quan, không về nhà.

BN 728: ở K278 đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê Đà Nẵng). Từ cuối tháng 6/2020, BN đến nhập viện và chỉ ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, có 3 người con thay nhau chăm sóc.

BN 730: ở Điện Thắng Nam, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam từ ngày 2/7, BN đưa chồng đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân là người trực tiếp chăm sóc.

BN 731: ở Kiệt 264 Tô Hiệu (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), ngày 20-21/7, BN đi làm tại Công ty thiết bị y tế IMED, có tiếp xúc với BN 619 (đồng nghiệp). Đến nhà chồng tại đường Nguyễn Quyền (phường Hoà An, quận Cẩm Lệ), tiếp xúc với 4 người trong gia đình chồng.

Ngày 22/7, BN uống cà phê ở 4 Phan Thanh (quận Thanh Khê, Đà Nẵng); mua bánh mỳ ở quán bánh mỳ bà Lan ở đường Triệu Nữ Vương (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ngày 23-24/7, BN đi làm tại Công ty thiết bị y tế IMED. Từ ngày 25/7 ở nhà làm việc. Tối 30/7, BN đến siêu thị Mega và đến nhà chồng. Ngày 1/8, BN đến nhà mẹ ruột tại Kiệt 304 Trần Cao Vân (quận Thanh Khê); đi siêu thị CoopMart. Ngày 2/8, đi chợ Hoà Mỹ (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu).

BN 732: K38 đường Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). BN đang làm việc tại công ty TNHH Sinaran Việt Nam (Đà Nẵng), làm cùng nhà máy với BN 473. Chiều hàng ngày, BN đi chợ An Hải Đông (phường An Hải Đông). Từ ngày 20-30/7, BN chỉ đi làm tại công ty, không đi đâu

BN 733: K123 đường Cù Chính Lan (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), là người chăm sóc BN 604 và chỉ ở trong bệnh viện, không về nhà. Trong thời gian này có 1 người cháu đến thăm

BN 734: ở thôn Phú Trung (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), là giáo viên tiểu học. Từ ngày 1-13/7, BN đi dạy tại Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình (xã Đại Hiệp). Ngày 13-14/7, BN đi tham quan tại Hội An cùng giáo viên toàn trường và ở lại khách sạn Gem Riverside Hotel Hoi An. Từ 15-25/7, BN đi tập huấn cho giáo viên lớp 1 tại Phòng Giáo dục huyện Đại Lộc. Ngày 25/7, BN đến Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc cô ruột và được cách ly từ đó.

BN 735: ở đường Hồ Hán Thương (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Bà nội BN nằm viện tại Bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe yếu dần nên bệnh viện cho về nhà. Từ 24-26/7, BN có vài lần đến thăm bà nội tại đường Nguyễn Trung Trực (phường Nại Hiên Đông), có tiếp xúc với BN 681 và BN682.

Từ ngày 27-29/7, BN ở đám tang bà nội, có BN 681 và BN682. Từ 30/7-3/8, bố mẹ chồng đến nhà BN chơi và có tiếp xúc với bệnh nhân. Thời gian còn lại bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu, chỉ tiếp xúc với gia đình.

BN 736: ở đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Từ 13-17/7, BN đi làm tại Trạm thu phí Tam Kỳ Ngày 19-20/7, BN chở vợ đi chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 22-23/7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu.

Ngày 23/7/2020, BN đến TP Vinh (Nghệ An), có dừng nghỉ tại Khách sạn T&T Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Ngày 24/7BN đi ăn ở quán vỉa hè tại Đông Hà; ở khách sạn Mường Thanh Phương Đông ở TP Vinh từ 24-26/7. Từ 27-30/7, BN trở về Quảng Nam ở tại Trạm thu phí. Trưa 30/7,BN trở về nhà tại TP Đà Nẵng bằng xe máy cùng 1 người.

BN 737: ở đường Nguyễn Sáng (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Từ 1-17/7, BN điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, chỉ có con gái chăm sóc và không có ai đến thăm.

BN 738: ở Chung cư A2 đường Nguyễn Đăng Tuyển (quận Sơn Trà. Là BN khám và chạy thận thường xuyên ở Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 1/2020 đến nay. Sau khi chạy thận thì trở về nhà.

BN 739: ở thôn Phong Thử (xã Điện thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) Từ ngày 5/7-5/8/2020, BN thường xuyên chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, không đi đến nơi khác.

BN 740: ở đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê). Từ 19-24/7, BN khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong quá trình điều trị, BN thường xuyên tiếp xúc với chồng và bác sĩ điều trị. BN có đến mua thức ăn ở đường Hải Phòng, ngay bệnh viện. Từ ngày 25-28/7, BN xuất viện và về nhà tự cách ly.

BN 741: ở đường số 3, Khu công nghiệp Hoà Cầm (Đà Nẵng). BN thường xuyên uống cà phê tại địa chỉ số 1 Đinh Châu, quận Cẩm Lệ. Tại công ty, BN này tiếp xúc trực tiếp với con của BN 439. Ngày 29/7, BN đến cửa hàng Vinmart trên đường Trần Quý Hai (quận Cẩm Lệ). Ngày 3/8, BN đến cửa hàng Vinmart trên đường Cách mạng tháng 8 (quận Cẩm Lệ) và cửa hàng Vinmart trên đường Nguyễn Nhàn (quận Cẩm Lệ).

Sau khi xuất hiện triệu chứng đâu họng và được lấy dịch hầu họng, ngày 5-6/8, BN tiếp tục đi làm tại KCN Hoà Cầm rồi trở về phòng trọ BN 742: ở đường Tăng Bạch Hổ, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Khoảng đầu tháng 7/2020, BN đến khám tại phòng khám bác sĩ L. (đang công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng) trên đường Chi Lăng (quận Hải Châu). Từ ngày ngày 1-4/8, BN cách ly ở nhà. Ngày 5/8, BN đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng.

BN 743: ở tổ 2 (thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), là điều dưỡng TTYT quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Từ 20-31/7, BN đến TTYT quận Liên Chiểu, chợ An Ngãi Đông (huyện Hòa Vang), Cửa hàng Sữa Mẹ Xíu (chỉ đứng ngoài, không vào) và siêu thị Mẹ và bé đối diện chợ Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Ngày 1-4/8, BN đến TTYT quận Liên Chiểu, đi mua bánh kem ở đường Âu Cơ (không nhớ rõ địa chỉ) chợ An Ngãi Đông, đến Bệnh viện Quân y 17.

BN 718: ở K09 đường Hà Văn Trí, tổ 58 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, BN được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và chỉ ở bệnh viện.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lich-trinh-20-ca-nhiem-moi-o-da-nang-benh-nhan-di-nhieu-noi-sau-khi-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lich-trinh-20-ca-nhiem-moi-o-da-nang-benh-nhan-di-nhieu-noi-sau-khi-sot-d475069.html