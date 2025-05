Hoàn tất công tác chuẩn bị nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Những ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, cẩn trọng, thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với nhà lãnh đạo đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Công tác chuẩn bị nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hoàn tất

Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ở chân núi Dông Bồ tại thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ. Từ đỉnh núi Dông Bồ nhìn về phía đông là đầm An Khê, đầm nước lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi – được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1997.

Những ngày qua, tuyến đường dài hơn 1km dẫn đến khu mộ được mở rộng, đổ bê-tông khang trang. Tuyến đường được nâng cấp với chiều rộng 6,5 m cùng đầy đủ hạ tầng điện, viễn thông bảo đảm lễ an táng trang trọng và đón nhân dân đến dâng hương.

Công tác chuẩn bị chu đáo và đã hoàn tất

Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh Nguyễn Văn Thanh cho biết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua đời là mất mát to lớn của chính quyền và nhân dân xã Phổ Khánh. "Chúng tôi cố gắng làm những gì tốt nhất để đón người con ưu tú của quê hương về với đất mẹ" - ông Thanh nói.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nhà khách T50 tỉnh Quảng Ngãi

Bí thư Thị ủy Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển cho biết theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương đã thực hiện một số nhiệm vụ về công tác chuẩn bị cho tang lễ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của chính quyền địa phương đã hoàn tất.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự cũng được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp để giao thông thông suốt, an toàn. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ an táng cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm trang nghiêm, an toàn.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ phút ngày 25-5-2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.