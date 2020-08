Lật xe bán tải trên đập tràn, mẹ và con gái 2 tuổi bị lũ cuốn trôi

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 14:14 PM (GMT+7)

Lái xe qua đập tràn đúng lúc nước lũ chảy mạnh, hai mẹ con bị lũ cuốn trôi, người bố may mắn được cứu sống.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tìm kiếm 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Ngày 18/8, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, lực lượng chức năng tỉnh này vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

Trước đó, từ chiều tối đến đêm 17/8, tại địa bàn thành phố Phúc Yên đã có mưa to đến rất to khiến nhiều nơi bị ngập lụt, nước lũ trên các sông suối dâng cao.

Khoảng 21h tối 17/8, một chiếc ô tô bán tải đi qua đập tràn, đoạn Cống Thó (giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên). Đúng thời điểm này, nước lũ chảy mạnh khiến ô tô bị lật.

Người dân quanh khu vực đã đập cửa cứu được lái xe, còn 1 người phụ nữ và bé gái đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Theo thông tin ban đầu, lái xe tên là Q. (SN 1985, trú tại Tổ 5, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên); người phụ nữ tên H. (SN 1983, là vợ anh Q.) và bé gái 2 tuổi (con của anh Q. và chị H.).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay (18/8), ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Thành phố Việt Trì, Thành phố Vĩnh Yên, Thành phố Móng Cái, Thanh Hóa…

Nguồn: http://danviet.vn/lat-xe-ban-tai-tren-dap-tran-me-va-con-gai-2-tuoi-bi-lu-cuon-troi-502020188141...Nguồn: http://danviet.vn/lat-xe-ban-tai-tren-dap-tran-me-va-con-gai-2-tuoi-bi-lu-cuon-troi-50202018814152528.htm