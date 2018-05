Lật tẩy 'độc chiêu' của Hội Thánh Đức Chúa Trời

Ahn Sahng-hong sinh ngày 13 tháng Giêng năm 1918 tại huyện Myeongdeok-ri, tỉnh North Jeolla, trong thời kỳ bị Nhật Bản chiếm đóng. Ông qua đời vào năm 1985, bia mộ được ghi là tiên tri. Năm 1956, ông tiên đoán là trong vòng 10 năm nữa Chúa lại đến lần thứ hai; và đó là ngày thế mạt. Trong cuốn “The Bridegroom Was a Long Time in Coming, and They All Became Drowsy and Fell Asleep” phát hành vào năm 1980, Ahn Sahng-hong lại dự đoán tận thế sẽ diễn ra vào năm 2012. Cả 2 lần tiên đoán của Ahn Sahng-hong đều không chính xác.