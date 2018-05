Cô gái thuê nhà trọ lôi kéo dân vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 00:30 AM (GMT+7)

Cô gái 9X đi thuê nhà trọ với danh nghĩa kinh doanh phế liệu nhưng để lôi kéo người dân miền núi đến nghe thuyết phục vào "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Chiều 2-5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cùng cơ quan chức năng đã kiểm tra nơi thuê ở trọ của bà Phan Thị Sương (25 tuổi, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) phát hiện người này đang truyền đạo trái phép.

Chị Sương với chiếc khăn voan và các lài liệu.

Kiểm tra phòng trọ bà Sương (ở xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn), cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và một số vật dụng liên quan đến sinh hoạt, truyền đạo, khăn voan. Đồng thời, có nhiều phong bì có ghi “lễ vật cảm tạ”, “phiếu phụng sự quỹ”...

Trong danh sách thành viên tham gia sinh hoạt với bà Sương là học sinh, sinh viên một số trường Đại học, Cao đẳng.

Bà Sương lên huyện Nghĩa Đàn thuê phòng trọ để thu mua, kinh doanh phế liệu nhưng thực chất nhằm mục đích lôi kéo bà con nhân dân miền núi nghiên cứu sách, tài liệu, trao đổi kiến thức, tham gia về “Hội Thánh Đức Chúa Trời"...

Trong phòng trọ của chị Sương, cơ quan chức năng thu giữ phong bì "lễ vật cảm tạ" và "phiếu phụng sự quỹ" chưa ghi tên.

Trước đó, ngày 25-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời” (hay còn gọi là Đức Chúa Trời mẹ). Thời gian qua, có trường hợp một số sinh viên, phụ nữ ở Hà Tĩnh bỏ nhà ra đi theo “Hội thánh Đức Chúa Trời” khiến gia đình ảnh hưởng.

Chiều tối 29-4, từ phản ánh của người dân, Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra hành chính phòng 501 chung cư Golden City 3 (xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh) của Hoàng Xuân Quỳnh (38 tuổi, kiến trúc sư, quê thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Tại đây, công an phát hiện 12 người quê Quảng Bình, Nghệ An đang tìm hiểu, sinh hoạt, truyền đạo trái phép về “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” .