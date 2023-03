Lật lại siêu dự án khiến Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt

Tháng 7/2021, dư luận tại Lâm Đồng khá bất ngờ khi Thanh tra Chính phủ ra thông báo Kết luận sửa đổi một số nội dung của kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký, trong đó Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án và gia hạn cho dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Điều đáng nói, cách đó một năm, tại kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP, cũng chính Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án này, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án của doanh nghiệp trên.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án khu đô thị thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010 với diện tích gần 3.600ha tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Theo tiến độ, tới năm 2018 dự án phải hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi được giao đất, giao rừng để triển khai dự án, tới nay chủ đầu tư mới chỉ xây dựng được vài công trình, gồm 1 hội trường diện tích 600m2, 1 hội trường phần thô, 15 căn nhà dạng chòi nhưng vẫn chưa hoàn thiện… Không thực hiện đúng tiến độ đầu tư, dự án khu đô thị thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh còn để xảy ra rất nhiều vi phạm.

Cụ thể, theo báo cáo ngày 20/6/2018 của Sở NN&PTNN tỉnh Lâm Đồng, trong dự án này, tổng diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 166ha (bị phá 140ha, bị lấn chiếm gần 26ha). Tuy nhiên, hai năm sau, con số này đã tăng lên hơn gấp đôi. Theo Kết luận 2094/KL-UBND, ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng và báo cáo ngày 25/3/2020 của UBND huyện Đức Trọng, dự án trên đã để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng hơn 368ha (bị phá 257ha, bị lấn chiếm 111ha).

Theo Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh cam kết trong năm 2010 hoàn tất thủ tục đầu tư nhưng thực tế đến 2014 mới hoàn tất (chậm 4 năm). Doanh nghiệp này cũng cam kết giai đoạn 2015-2016 sẽ xây dựng khu đảo dân cư, khu thể thao dã ngoại, khách sạn, resort, khu phố thương mại... nhưng đến nay các “công trình” trên mới chỉ nằm trên những panô quảng cáo đã bạc trắng, rách nát ở khu vực dự án được cấp. Theo Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 11/2020, dự án này đã chậm tiến độ 23 tháng so với Giấy chứng nhận đầu tư...

Trong kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra những sai phạm của Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, gồm đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cho chuyển mục đích sử dụng 166ha đất, miễn giảm 30%, phải nộp 158 tỷ (theo QĐ 737/QĐ-UBND ngày 16/4/2014) nhưng đến tháng 10/2018 cộng cả tiền phạt chậm nộp là 262 tỷ. Do doanh nghiệp không nộp, ngày 9/10/2018, tỉnh Lâm Đồng thu hồi quyết định chuyển mục đích, hoàn trả 166ha đất trên về trạng thái đất chuyên dùng.

Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh còn nợ tiền bồi thường thiệt hại, tài nguyên môi trường rừng. Doanh nghiệp trên xây công trình hội trường không phép (khoảng 560m2) và đến 31/12/2018, dự án đã hết thời hạn đầu tư... Thực hiện kết luận 929 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Tuy nhiên, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra 929/KL-TTCP, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án này do vi phạm các quy định của pháp luật, không đủ điều kiện để tiếp tục triển khai dự án, Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh cho rằng không vi phạm về nghĩa vụ tài chính như kết luận của Thanh tra Chính phủ; số lượng rừng và lâm sản đã bị mất như đoàn thanh tra kết luận là không thực tế; Thanh tra Chính phủ kết luận một số hạng mục không giấy phép xây dựng là không đúng và cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ vì năm 2018 khi doanh nghiệp sẵn sàng triển khai dự án thì bị thanh tra... Từ những “giải trình” trên, Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh đề nghị thực hiện quyền giải trình khiếu nại với kết luận 929/KL/TTCP của Thanh tra Chính phủ, đồng thời cam kết có đủ năng lực tài chính, đề nghị cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án…

Một năm sau, ngày 30/6/2021, Thanh tra Chính phủ lại bất ngờ ban hành kết luận số 1033/KL-TTCP về việc sửa đổi một số nội dung kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (người vừa qua đời) ký ban hành.

Trong kết luận sửa đổi bổ sung này, Thanh tra Chính phủ đề nghị: “UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt…”. Trước khi sửa đổi kết luận 929/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để phúc tra những giải trình của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, trong tổ công tác này có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Ngọc Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và phòng làm việc của ông Nguyễn Ngọc Ánh, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngày 15/3, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh. Tham dự cuộc họp ngoài các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng còn có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) và Vụ Địa bàn II (Ủy Ban kiểm tra Trung ương). Tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã bỏ phiếu đề nghị Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, để cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ án theo quy định.

