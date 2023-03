18 đội CSGT Hà Nội sẽ tuần tra, xử lý hàng loạt lỗi vi phạm giao thông từ 15/3-14/4

CSGT kiểm tra các phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát tháng 4/2023.

Theo đó, các Đội CSGT đường bộ số 1 đến Đội CSGT đường bộ số 12, 14, 15, Đội CSGT Đường sắt, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, 2 sẽ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 15/3 đến 14/4/2023.

Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý gồm các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đường thủy.

Các hành vi vi phạm bao gồm: Các hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2021.

Trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như: Vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích; Vi phạm về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Vi phạm trọng tải phương tiện; Tự ý thay đổi kết cấu xe ô tô; Vi phạm của xe ô tô chở khách (dừng, đỗ, đón, trả khách, chở quá số người quy định ...); Vi phạm tốc độ; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Đưa phương tiện gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông; Không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; Vi phạm quy định về Giấy phép lái tàu, bằng, chứng chỉ chuyên môn; Vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt…

Trên lĩnh vực đường thủy nội địa: Các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển cát, sỏi dưới lòng sông; Người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; Phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo trang thiết bị an toàn; Chở quá vạch mớn nước an toàn; Neo đậu phương tiện không đúng quy định; Bến khách thiếu các trang thiếu bị an toàn; Người đi đò không mang dụng cụ cứu sinh; Chở quá số người quy định….

Danh sách tuyến - địa bàn tuần tra, xử lý vi phạm giao thông của Công an TP Hà Nội:

1. Đội CSGT đường bộ số 1 (địa bàn quận Hoàn Kiếm)

Tuyến 1: Hàng Đậu – Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Đê 401 – Hàng Vôi – Hàng Tre – Hàng Muối – Tông Đản – Nam cầu Chương Dương – Nam cầu Long Biên – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Hữu Huân.

Tuyến 2: Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng - Yết Kiêu – Lý Thường Kiệt – Dã Tượng - Nguyễn Du - Trần Quốc Toản – Bà Triệu – Hàng Bài - Quán Sứ - Quang Trung – Phố Huế - Lê Duẩn.

Tuyến 3: Hai Bà Trưng – Thợ Nhuộm – Đặng Thái Thân – Phạm Ngũ Lão – Lê Thánh Tông – Phan Chu Trinh – Ngô Quyền – Phan Bội Châu – Cửa Nam – Nguyễn Thái Học – Điện Biên Phủ.

Tuyến 4: Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Hàng Bông – Hàng Gai – Đinh Tiên Hoàng – Lê Thái Tổ - Lê Lai – Lê Thạch – Lê Phụng Hiểu – Lý Thái Tổ - Phùng Hưng – Lý Nam Đế – Cổ Tân – Lò Sũ – Trần Nguyên Hãn – Trần Phú.

2. Đội CSGT đường bộ số 2 (địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình)

Tuyến 1: Yên Phụ - Âu Cơ – Nghi Tàm – Xuân Diệu - Đặng Thai Mai - An Dương Vương.

Tuyến 2: Điện Biên Phủ – Trần Phú – Chu Văn An – Lê Hồng Phong – Hùng Vương – Chùa Một Cột – Bà Huyện Thanh Quan – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu – Nguyễn Tri Phương – Sơn Tây - Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn.

Tuyến 3: Kim Mã – Đội Cấn – Cầu Giấy – Văn Cao – Liễu Giai – Đào Tấn – Nguyễn Chí Thanh – La Thành.

Tuyến 4: Cầu Nhật Tân – Võ Chí Công – đường vành đai II – Lạc Long Quân – Bưởi.

Tuyến 5: Hoàng Hoa Thám – Thuỵ Khuê – Quán Thánh – Phan Đình Phùng – Thanh Niên – Mai Xuân Thưởng.

3. Đội CSGT đường bộ số 3 (địa bàn quận Đống Đa)

Tuyến 1: Láng – Nguyễn Trãi - Yên Lãng - La Thành – Giảng Võ – Hoàng Cầu – Hào Nam – Ô Chợ Dừa – Cầu Mới.

Tuyến 2: Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ - Thái Hà – Chùa Bộc – Tôn Thất Tùng – Phạm Ngọc Thạch – Xã Đàn.

Tuyến 3: Trường Chinh – Vành đai II – Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng – Tôn Đức Thắng – Cát Linh – Hàng Cháo – Trịnh Hoài Đức – Khâm Thiên – Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

4. Đội CSGT đường bộ số 4 (địa bàn quận Hai Bà Trưng)

Tuyến 1: Lê Duẩn - Giải Phóng – Trần Nhân Tông – Trần Bình Trọng – Đại Cồ Việt – Quang Trung – Nguyễn Du – Nguyễn Thượng Hiền – Lê Thanh Nghị - Đại La – Bà Triệu – Trường Chinh.

Tuyến 2: Phố Huế – Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Huy Tự – Lò Đúc – Trần Thánh Tông – Trần Khánh Dư – Yecxanh – Nguyễn Khoái – Lê Văn Hưu – Hàn Thuyên – Tăng Bạt Hổ - Minh Khai – Trần Khát Chân.

Tuyến 3: Bạch Mai – Minh Khai - Trương Định – Lạc Trung – Thanh Nhàn – Kim Ngưu – Trần Khát Chân.

5. Đội CSGT đường bộ số 5 (địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm)

Tuyến 1: Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - đường gầm cầu Long Biên – Cầu Chương Dương – Cầu Long Biên - đê Ngọc Thụy – đê Gia Thượng – cầu Đuống – Hà Huy Tập – Đặng Phúc Thông.

Tuyến 2: Cầu Đông Trù - Lý Sơn – cầu vượt qua nút giao trung tâm quận Long Biên – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Bình – Tuyến đường dẫn từ QL5 lên QL1B

Tuyến 3: Hồng Tiến – Cổ Linh – Đê Long Biên Xuân Quan – Đàm Quang Trung – Cầu Vĩnh Tuy.

Tuyến 4: Quốc lộ 1B (từ Km 163 đến km 152+234) – Các tuyến đường dẫn từ QL1B đi QL5.

6. Đội CSGT đường bộ số 6 (địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm)

Tuyến 1: Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên – Nguyễn Khánh Toàn – Trần Cung – Xuân Tảo – Hoàng Minh Thảo – Vành đai III trên cao – Tân Xuân – An Dương Vương – Thượng Cát – Liên Mạc – Đông Ngạc – Thuỵ Phương.

Tuyến 2: Xuân Thủy – Cầu Giấy – Nguyễn Phong Sắc – Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết – Trần Thái Tông - Vành đai III trên cao (đoạn từ Mai Dịch đến lối lên xuống Khuất Duy Tiến) – Phạm Văn Bạch.

Tuyến 3: Trần Duy Hưng – Trung Kính – Đại lộ Thăng Long – Miếu Đầm – Đỗ Đức Dục – Dương Đình Nghệ – Châu Văn Liêm – Mễ Trì.

Tuyến 4: Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ – Lê Quang Đạo - Trần Hữu Dực – Hàm Nghi – Nguyễn Cơ Thạch – Nguyễn Hoàng – Đỗ Xuân Hợp – Tân Mỹ - Trần Vĩ – Trịnh Văn Bô – Trịnh Văn Bô kéo dài – Tỉnh lộ 70 – Cầu Diễn – QL32 – Tây Tựu.

7. Đội CSGT đường bộ số 7 (địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông)

Tuyến 1: Đường vành đai III trên cao (từ Lối lên/xuống vành đai 3 trên cao Khuất Duy Tiến- Trần Duy Hưng (Big C) đến Lối lên/xuống vành đai 3 trên cao Nguyễn Xiển) – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển (từ Nguyễn Trãi đến trụ cầu T138 của đường Vành Đai III trên cao) – Lê Văn Lương – Tố Hữu – Nguyễn Trãi.

Tuyến 2: Trần Phú - Quang Trung – Tố Hữu – Nguyễn Thanh Bình – Chu Văn An – Vạn Phúc – Phùng Hưng – Văn Khê – Phúc La – Lê Trọng Tấn (Hà Đông).

8. Đội CSGT đường bộ số 8 (địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên)

Tuyến : TTKS trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên (đoạn từ Km 189+100 đến Km 215+775).

9. Đội CSGT đường bộ số 9 (địa bàn huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, TX Sơn Tây)

Tuyến 1: Quốc lộ 32 (Từ Km 14 đến Km số 35) + QL32 cũ (Km 21+500 đến Km 26).

Tuyến 2: Quốc lộ 32 (Từ Km 35 đến Km số 64) + QL 21A (Từ Km 0 đến Km 12+200) + đường tránh QL32 (từ Km 0 đến Km 4+800).

10. Đội CSGT đường bộ số 10 (địa bàn huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai)

Tuyến 1: QL21B (Từ Km0 đến Km41+600) + QL6 (từ Km13+250 đến Km 18+185) – Trục phát triển phía Nam Hà Tây cũ Cienco 5 ( Từ Km 0 đến Km 18+400).

11. Đội CSGT đường bộ số 11 (địa bàn huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức)

Tuyến 1: Đại lộ Thăng Long (Từ Km 4 đến Km 30+170) và đường gom.

Tuyến 2: Đường QL 21A (Từ Km 12+200 đến Km 17+400) + đường Hồ Chí Minh (Từ Km 409 đến Km 417+800) + đường làng văn hóa (Từ Km 0 đến Km 11) +Cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình (Từ Km 6+680 đến Km 13+050).

12. Đội CSGT đường bộ số 12 (địa bàn huyện Chương Mỹ)

Tuyến 1: Quốc lộ 6 (Từ Km 18+185 đến Km 37+300).

Tuyến 2: Đường Hồ Chí Minh (Từ Km 419+900 đến Km 437+386 và từ Km 457+400 đến Km 458+900).

13. Đội CSGT đường bộ số 14 (địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì)

Tuyến 1: Ngọc Hồi - QL1A (từ ngã ba Giải Phóng – Ngọc Hồi đến Km189+100) - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu – Hoàng Liệt – Nghiêm Xuân Yêm – Nguyễn Xiển – đại lộ Chu Văn An.

Tuyến 2: Giải Phóng – Kim Đồng - Tân Mai - Trương Định.

Tuyến 3: Quốc lộ 1B (từ ngã tư Pháp Vân – QL1B đến Km 182+920) – đường gom Pháp Vân – Tam Trinh.

Tuyến 4: Đê Nguyễn Khoái - Vành đai III trên cao bao gồm cầu Thanh Trì – các tuyến đường dẫn lên xuống Vành đai III trên cao thuộc địa bàn Hoàng Mai.

14. Đội CSGT đường bộ số 15 (địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh)

Tuyến 1: Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt.

Tuyến 2: Quốc lộ 2 (Từ Km 0 đến Km 13+175) – Võ Nguyên Giáp (Từ Km 10 đến Km 16+700).

Tuyến 3: Quốc lộ 18 (từ Km 0 đến Km 15+600 tiếp giáp Bắc Ninh).

Tuyến 4: Quốc lộ 3 (Từ Km 0 đến Km 33+300).

Tuyến 5: Trường Sa – Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp (bao gồm cả đường gom).

15. Đội CSGT Đường sắt

Tuyến 1: Hà Nội – Hồ Chí Minh (Tuyến Thống Nhất, lý trình từ Km 0+000 đến lý trình Km 40+850) và tuần tra dọc tuyến Quốc lộ 1A, Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi chạy qua các địa bàn : Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thành Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; Tuyến đường sắt Đô Thị Cát Linh – Hà Đông.

Tuyến 2: Tuyến đường sắt quốc gia : Hà Nội (Yên Viên) - Lào Cai (lý trình 0+000 đến lý trình 36+000) - Đông Anh - Quán Triều hướng Thái Nguyên (từ lý trình 0+000 đến lý trình 20+300) - Bắc Hồng – Văn Điển (tuyến vành đai Hà Nội) (lý trình 0+000 đến lý trình 38+729), Tuyến Hà Nội – Lạng Sơn (từ lý trình Km 0 + 000 đến lý trình Km 13+615), Tuyến Hà Nội – Hải Phòng (từ lý trình Km 5+890 đến lý trình Km 17+500). Chạy qua các địa bàn: Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Đông Anh và Thanh Trì.

16. Đội Cảnh sát đường thủy số 1

Tuyến 1: Tuyến sông Hồng (Từ Km 195+500 đến Km 218).

Tuyến 2: Tuyến sông Hồng (Từ Km 218 đến Km 235+800).

17. Đội Cảnh sát đường thủy số 2

Tuyến 1: Tuyến sông Hồng (Từ Km 195+500 đến Km 165+500).

Tuyến 2: Tuyến sông Hồng (Từ Km 165+500 đến Km 120).

Tuyến 3: Tuyến sông Đuống (Từ Km 68 đến Km 44).

