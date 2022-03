Lạnh gáy với cảnh check in cheo leo bên vực Sơn Trà

Chủ Nhật, ngày 27/03/2022

Những ngày qua, du khách tới tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) có xu hướng tăng. Nhiều địa điểm được du khách lựa chọn dừng chân như Bãi Bụt, bãi Đá Đen, bãi Rạng.., Tuy nhiên, có một số khách mạo hiểm check in bên bờ vực sâu mà chưa ý thức được nguy hiểm cận kề.

Sau 2 năm đóng băng vì dịch, Đà Nẵng nay lại nhộn nhịp đón khách du lịch tới tham quan. Ngoài tham quan các địa điểm du dịch nổi tiếng, du khách có xu hướng đến bán đảo Sơn Trà tham quan, chụp hình.

Trong đó có nhiều người lên Sơn Trà bằng xe máy

Bán đảo Sơn Trà được xem viên ngọc quý của thành phố Đà Nẵng, hấp dẫn du khách bởi những bãi biển lớn nhỏ tuyệt đẹp, rừng cây rợp bóng và hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng, phong phú

Tuy nhiên, bán đảo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nhiều du khách chụp ảnh ở những vị trí và tư thế nguy hiểm bên vực sâu.

Ghi nhận của Tiền Phong, tham quan bán đảo Sơn Trà nhiều du khách vẫn vô tư check in bên bờ vực sâu mà chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề.

Đặc biệt, các du khách trẻ thản nhiên chụp ảnh ở những vị trí nguy hiểm với các tư thế có “một không hai” nhằm khoe lên mạng xã hội hoặc có bức ảnh độc lạ để đời làm kỉ niệm.

Khi được hỏi vì sao gia đình chọn địa điểm gần vực sâu dừng chân, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, rằng nơi này có thể chụp hình các bức hình đẹp, ngắm cảnh sông núi đổ biển, đặc biệt là thoáng mát

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, khuyến cáo: Rất mong người dân và du khách trong quá trình vui chơi, chụp hình lưu ý an toàn, không tiếp cận gần với các vị trí gần vực sâu, địa hình nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, trong thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục bổ sung lắp đặt rào chắn và bảng cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà. Ngoài ra, dù có quy định không được dã ngoại, cắm trại qua đêm trên bán đảo nhưng nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ vẫn cố tính vi phạm. Ông Vũ hi vọng, du khách không tự ý đi cắm trại bất cứ ở đâu trên bán đảo Sơn Trà vì sự an toàn của mọi người.

Trước đó, chiều tối 12/3, H. Kh (15 tuổi, trú ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng bạn đi xe máy lên bán đảo Sơn Trà chơi. Trong lúc mải mê nhìn vào màn hình điện thoại để chụp ảnh, Kh. bị trượt chân ngã xuống vực sâu khoảng 15m. Nạn nhân Kh. sau đó đã được lực lượng chức năng tìm thấy đưa lên khỏi vực, rất may chỉ bị gãy xương đùi, không nguy hiểm tới tính mạng.

