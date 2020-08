Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ mắc Covid-19: Sao F1 có thể đi từ Đà Nẵng vào Quảng Nam?

Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ thấy người có biểu hiện bất thường nên tự đến cơ sở y tế tại TP Đà Nẵng khám, lấy mẫu xét nghiệm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ (đóng tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vừa được phát hiện mắc Covid-19. Đây là bệnh nhân 736, tên N.V.H (SN 1981; ngụ đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) – ca bệnh được Bộ Y tế công bố chiều 6-8.

Đây là trường hợp F1 của BN 680. Sau khi báo chí đăng tải thông tin, dư luận bày tỏ thắc mắc vì sao BN này là F1, đi lấy mẫu từ ngày 3-8 nhưng không bị cách ly, vẫn đi từ Đà Nẵng vào Quảng Nam làm việc.

Trước câu hỏi này, trao đổi với Báo Người Lao Động, BN 736 cho biết vào ngày 3-8, sau khi trở về từ Nghệ An, ông thấy sức khỏe có nhiều biểu hiện bất thường nên chủ động đến Trung tâm Y tế (TTYT) quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khám, được lấy mẫu xét nghiệm. Lúc này, ông chưa phải là F1 và cũng không rõ có tiếp xúc với trường hợp nào mắc Covid-19. Đến ngày 5-8, Bộ Y tế công bố trường hợp BN680 thì khi đó ông mới trở thành F1. Vì ông tự đi khám và lấy mẫu nên sau khi thực hiện xong không bị giữ lại cách ly. Trong ngày 4-8, ông vào tỉnh Quảng Nam làm việc.

Sáng 7-8, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc TTYT quận Sơn Trà, cho hay ông H. có vào khám sàng lọc tại trung tâm này vào ngày 3-8. Lúc vào khám sàng lọc, ông H. có khai một số triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm. Tuy nhiên, do không có yếu tố liên quan dịch tễ, chưa xác định được ông này có tiếp xúc với ca nhiễm nào nên ông H. không được cách ly mà chỉ được chỉ định vào khu khám bệnh dành cho bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19.

BN 736 là lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ đã đi rất nhiều nơi

Ông Nam cho biết, việc này không phải do đơn vị bỏ lọt cách ly cũng không phải do người bệnh trốn cách ly mà do chưa nắm được thông tin dịch tễ. Theo lý giải của ông Nam, ngày 5-8, Bộ Y tế công bố thêm các ca mắc mới trong đó có một nữ nhân viên y tế công tác tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng (BN680). Ngành y tế sau đó lấy lịch trình của người này và phát hiện ông H. là người có tiếp xúc gần với nữ nhân viên trên trong một lần đi họp lớp vào cuối tháng 7. Chính vì thế, thời điểm ông H. đi khám sàng lọc chưa thể xác định ông này là F1.

Kể từ ngày 5-8, khi công bố ca bệnh của nữ nhân viên y tế nói trên thì ông H. mới được xác định là F1. Lúc này, TTYT quận Sơn Trà cũng đồng thời nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của ông H. Ông Nam khuyến cáo người dân nếu có dấu hiệu nghi ngờ hoặc tiếp xúc với người nghi ngờ nên chủ động tự cách ly tại nhà khi chưa được xét nghiệm hoặc chưa có kết quả xét nghiệm để hạn chế lây lan cho người khác.

Dưới đây là lịch trình khá phức tạp của BN 736

Ngày 22 và 23-7, BN đi dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Khoảng 18 giờ ngày 23-7, BN đến TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cùng ô tô với một lái xe và 2 người trong cơ quan. Trên đường có dừng nghỉ tại khách sạn T&T TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Sáng 24-7, BN có đi ăn sáng tại quán vỉa hè tại TP Đông Hà (không nhớ địa chỉ) sau đó đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Từ 18 giờ ngày 24-7 đến 17 giờ ngày 25-7, nghỉ tại phòng khách sạn, ăn tối, ăn sáng và ăn trưa tại nhà ăn tầng 1 của khách sạn. Từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 25-7, được bạn là anh N.T.L và anh D.C.H đi ô tô từ Hưng Phúc, Hưng Nguyên xuống đón tại khách sạn và đưa đi ăn tại nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán (địa chỉ số 777 đường Lê Mao kéo dài). Sau đó, BN trở về khách sạn.

Từ sáng 26 đến 7 giờ ngày 27-7, ăn nghỉ tại khách sạn, không đi đâu. Trong thời gian ở khách sạn, BN có triệu chứng nhức mỏi tay chân, khàn cổ, không ho, không sốt.

7 giờ ngày 27-7, đi Ngã Ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) sau đó về Quảng Nam. Từ ngày 27 đến 30-7, ở tại Trạm thu thí Tam Kỳ, tiếp xúc với 4 người gồm L.H.T (SN 19791), N.T.T (SN 1974), T.T.S (SN 1967).

Lúc 11 giờ ngày 30-7, về lại nhà tại Đà Nẵng bằng xe máy cùng 1 người tên V.T.C (SN 1990, quê Đà Nẵng). Từ 30-7 đến 3-8, ở tại nhà cùng gia đình gồm vợ và 2 con (có đeo khẩu trang), tiếp xúc với vợ và 2 con SN 2020, 2013. Vào lúc 9 giờ ngày 3-8, khám bệnh tại TTYT Quận Sơn Trà, đến địa chỉ 1063, đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng (Đối diện TTYT Sơn Trà cơ sở II) để lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, BN vào làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ.

Vào lúc 17 giờ ngày 5-8, phòng xét nghiệm điện thoại thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 20 giờ ngày 5-8, BN đến Trạm Y tế xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành) khai báo y tế. Hiện tại đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

