Tin tức 24h qua: Một đồ đệ của "Tịnh thất Bồng Lai" đòi bồi thường 3 tỉ đồng vì lý do gây sốc

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 20:32 PM (GMT+7)

Một đồ đệ của "Tịnh thất Bồng Lai" đòi bồi thường 3 tỉ đồng vì lý do gây sốc; Người phụ nữ chủ định cắt cây “phong ba” trên nóc nhà Y Tý bị xử phạt... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vào khoảng 15 giờ ngày 24/10/2019, vợ chồng ông Võ Văn Thắng cùng nhóm người thân đã thuê xe chạy đến Tịnh thất Bồng Lai để tìm con gái. Trước đó, Diễm My (SN 1999) con gái của ông, đã bày tỏ nguyện vọng muốn "tu tập" tại cơ sở này.

Trong quá trình lời qua tiếng lại, xô xát, ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) đã bị một người phụ nữ tên Châu Vinh Hóa ném miếng gạch men vào má phải.

Nhị Nguyên bị ném gạch vào mặt phải khâu 8 mũi

Bà Hóa không phải là người trong họ hàng nhà My, chỉ là do hiếu kì chạy xe theo để xem. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 29/9/2020, bà Hóa bị xử phạt 2 năm tù và bồi thường số tiền 8.930.000 đồng vì phạm tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, về phía Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Thanh Nhị Nguyên cho biết đã kháng án đòi bồi thường 3 tỷ đồng và tham dự phiên tòa phúc thẩm vào ngày 10/12/2021 tới đây. Ông Nghị Nguyên cho biết vì số tiền đền bù chưa thỏa đáng, vì vết thương mà không thể tập thể hình và đi thi được. Sự nghiệp của ông Nguyên tiêu tan.

Người phụ nữ chủ định cắt cây “phong ba” trên nóc nhà Y Tý bị xử phạt

Chiều 6/12, ông Ngô Kiên Trung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Trưởng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát , Lào Cai cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt 2 người có liên quan vụ cây “phong ba” trên đỉnh Lảo Thẩn – nơi được mệnh danh là nóc nhà Y Tý.

Bà L.M.T – người chủ định cắt cây số tiền 3 triệu đồng

Phạt ông S.C.G (SN 1988, thôn Mò Pú Chải, xã Y Tý) – người trực tiếp cắt cây số tiền 2 triệu đồng và bà L.M.T (SN 1982, thôn Sín Chải, xã Y Tý) – người chủ định cắt cây số tiền 3 triệu đồng. Ông S.C.G còn bị phạt bổ sung 1,5 triệu đồng, là khoản tiền tương đương với chiếc cưa xăng là tang vật của vụ việc.

Trước đó, ngày 22/11, tổ công tác phát hiện 1 cây phong ba bị chặt hạ bằng cưa xăng, chỉ còn gốc cao 70cm. Cây gỗ bị cháy xém, đã chết khô, đường kính gốc 40cm.

Hà Nội tiếp tục nghiên cứu cấm xe máy, thu phí vào nội đô

Trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm hạn chế ùn, tắc giao thông và ô nhiễm môi trường khu vực trung tâm thành phố với 2 nội dung.

Với Đề án Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, sẽ xây dựng đề án thu phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo điều kiện để tổ chức thực hiện trong thời điểm thích hợp; xin ý kiến của các cấp các ngành, các nhà khoa học để tổ chức triển khai thực hiện.

Với Đề án Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đo kiểm khí thải mô tô, xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

Liên quan tới vụ Phan Sào Nam, 4 cán bộ công an Phú Thọ bị kỷ luật

Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam.

Cụ thể, Đại tá Đào Văn Lý - Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, thượng tá Hoàng Phương Nam - Trưởng Công an huyện Hạ Hòa (nguyên Phó Trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh). bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Phan Sào Nam

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đại tá Nguyễn Văn Trường - nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ và thượng tá Thạch Văn Thắng - nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Hà Nội sẽ hạn chế, dừng hoạt động các dịch vụ ăn uống theo cấp độ dịch

Ngày 6/12, Bộ Y tế công bố 14.558 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.318.381 ca, trong đó có 1.007.590 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”. UBND thành phố đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai Trạm Y tế lưu động để thu dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại các cơ sở thu dung. Hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch (như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người...).

Tại TPHCM, theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, tính đến hiện tại, TP còn hơn 4.000 học sinh lớp 1 đang thuộc diện F0 hoặc cách ly y tế và hơn 5.651 học sinh lớp 1 vẫn đang ở các tỉnh chưa thể về lại thành phố.

