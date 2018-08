Lần thứ ba bị thay đổi tội danh, bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Bác sĩ Hoàng Công Lương cho rằng bản thân đã làm đúng chuyên môn thì không có căn cứ để khởi tố về tội vô ý làm chết người và sẽ cùng luật sư bào chữa đi đến cùng vụ án.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án 9 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình, Công an tỉnh này vừa cho biết đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ khoa Hồi sức, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) từ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Luật sư Trần Hồng Phúc trao đổi với bác sĩ Hoàng Công Lương

Là người trong cuộc, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết chiều 24/8 đã nhận được Quyết định thay đổi tội danh từ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang tội Vô ý làm chết người.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, bác sĩ Lương nêu ý kiến hoàn toàn phản đối quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can sang tội danh mới. Theo bác sĩ Lương, nguyên nhân gây chết người là do tồn dư hóa chất trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng chứ không phải do quy trình chuyên môn khám chữa bệnh của bác sĩ và điều dưỡng. “Bản thân tôi đã làm đúng chuyên môn thì sao có thể là vô ý làm chết người được”, bác sĩ Lương nói.

Bác sĩ Lương cho biết: “Từ năm ngoái tới giờ tôi bị thay đổi nhiều tội danh, lần này là thứ ba, song tôi cho rằng không có căn cứ để buộc mình vào tội danh nào cả. Tôi mong muốn cơ quan điều tra, VKS xem xét lại sự việc một cách rõ ràng, khách quan, nếu không đủ căn cứ thì nên đình chỉ điều tra. Còn nếu vẫn truy tố tôi ra trước tòa thì tôi sẽ cùng luật sư bào chữa đi đến cùng, bảo vệ quan điểm trên cơ sở pháp luật một cách khách quan nhất”.

Bác sĩ Lương cũng vô cùng xúc động khi được nhiều người động viên, ủng hộ trong suốt thời gian dài vừa qua. Qua đây, một lần nữa bác sĩ Lương muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình 9 nạn nhân chạy thận đã tin tưởng và đều đề nghị tòa tuyên vô tội cho mình.

Bác sĩ Lương hy vọng cơ quan tố tụng sẽ xem xét vụ án thấu đáo, trả lại công bằng cho những nạn nhân trong vụ án chạy thận cũng như tránh làm oan người vô tội.

Chia sẻ thêm về công việc, cuộc sống hiện tại, bác sĩ Lương cho biết: “Sau khi bị thu hồi chứng chỉ, giám đốc bệnh viện đã chuyển tôi sang một công việc mới, không đúng chuyên môn nên thời gian đầu cũng có một số bỡ ngỡ. Bản thân tôi mong phiên tòa sắp tới xét xử vụ án khách quan, đúng người, đúng tội”.

Sau khi được thân chủ báo tin đã nhận được quyết định thay đổi tội danh từ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người, luật sư Trần Hồng Phúc (luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương) cho rằng: Hành vi khách quan của bác sĩ Lương trong vụ án này chỉ liên quan đến công tác khám, chữa bệnh, không liên quan đến công tác bảo dưỡng cũng như hậu quả tồn dư hóa chất để dẫn đến nguyên nhân tử vong cho những bệnh nhân chạy thận.

Giải thích về lý do thay đổi tội danh lần một, luật sư Phúc cho biết, đối với hành vi khách quan của bác sĩ Lương đã được Hội đồng y khoa của sở y tế Hòa Bình cùng với các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện tuyến trên (thuộc bộ Y tế) có kết luận không có sai sót về chuyên môn của bác sĩ do vậy việc quy kết Lương về việc vi phạm khám chữa bệnh là không có căn cứ nên đã chuyển sang tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sang tội danh thứ hai, cơ quan chức năng không thể chứng minh bác sĩ Lương phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì lại chuyển sang tội Vô ý làm chết người. Luật sư Phúc cho rằng cơ quan chức năng khởi tố thân chủ của mình về tội danh này cũng không thỏa mãn quy định của pháp luật vì nó không có mối quan hệ nhân quả, hậu quả làm chết người. “Đối với việc khởi tố tội Vô ý làm chết người càng không có căn cứ pháp lý, có dấu hiệu làm oan cho người vô tội”, luật sư Phúc nói.

Dưới góc độ khoa học pháp lý, luật sư Phúc cho rằng: Trong vụ án này không có đồng phạm, nếu đã khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh về tội Vô ý làm chết người thì không thể truy cứu Lương. “Vì đã vô ý thì không thể bàn bạc, tiếp nhận ý chí của nhau để xác định là đồng phạm. Trong khi đó, hai ngành nghề của Lương và Quốc hoàn toàn độc lập với nhau, một người là kỹ, một người là bác sĩ điều trị, khám chữa bệnh”, luật sư Phúc nói.