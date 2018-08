Vụ chạy thận 9 người chết: Khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 11:35 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sáng 24/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm rõ trách nhiệm của ông này trong sự cố chạy thận làm 9 người chết xảy ra tại bệnh viện hồi tháng 5/2017.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, ông Dương bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 29/5/2017, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra sự cố chạy thận làm 9 người chết.

Ba bị can sau đó bị truy tố trong vụ án này gồm: Bác sĩ Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình) và Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) tội “Vô ý làm chết người”.

Tại phiên tòa xét xử 3 bị cáo hồi tháng 6 vừa qua, TAND TP.Hòa Bình đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để điều tra làm rõ chứng cứ buộc tội và gỡ tội cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Theo HĐXX, đây là vụ án được dư luận quan tâm, qua những ngày xét xử, phiên tòa xét xử diễn ra công khai đúng tinh thần cải cách tư pháp.

Quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy có dấu hiệu vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra, chứng cứ buộc tội Hoàng Công Lương còn chưa đầy đủ, bỏ lọt tội phạm và xuất hiện nhiều tình tiết mới.

HĐXX đề nghị VKSND điều tra bổ sung nhiều vấn đề. Trong đó, kiến nghị khởi tố, điều tra với ông Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng - nguyên Trưởng phòng Vật tư về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị điều tra làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong việc ký kết hợp đồng với Thiên Sơn.

Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án gồm ông Hoàng Đình Khiếu và ông Trần Văn Thắng. Hai bị can cùng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.