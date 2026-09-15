Làm rơi vãi hàng hóa trên cao tốc, CSGT lần tìm xe tải qua Facebook

Hình ảnh hàng hóa rơi vãi trên cao tốc (ảnh cắt từ clip). Nguồn: Cục CSGT.

Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook về tình trạng hàng hóa rơi vãi trên cao tốc, gây mất trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phương tiện vi phạm.

Khoảng 11h50 ngày 14/9, tại Km215 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 xuất hiện hàng hóa rơi vãi trên mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã triển khai các biện pháp xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định phương tiện làm rơi vãi hàng hóa là xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-855.xx do anh T.V.H. (SN 1991, trú tại xã Quý Nhất, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm.

CSGT làm việc với tài xế vi phạm. Nguồn: Cục CSGT.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, lực lượng CSGT lập biên bản đối với anh H. về hành vi "Làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ". Với hành vi này, người điều khiển phương tiện bị phạt 3 triệu đồng.

Hàng hóa rơi vãi trên cao tốc có thể trở thành chướng ngại vật bất ngờ, đặc biệt nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Người điều khiển, chủ phương tiện cần kiểm tra và chằng buộc hàng hóa chắc chắn trước khi lưu thông, tránh để hàng hóa rơi vãi gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.