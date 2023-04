Làm rõ 2 xe đầu kéo chở “quái vật khổng lồ”

Trước đó, lúc 23h ngày 23/4, tại Km21+300, Quốc lộ 19, tỉnh Bình Định, lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện đầu kéo 50LD-164.29 kéo theo rơ moóc 51R-101.83 và xe đầu kéo 50LD-163.66 kéo theo rơ moóc 51R-135.42 của Công ty TNHH MTV Nam Đạt chở kiện thiết bị điện lưu thông theo hướng Bình Định - Gia Lai có dấu hiệu vi phạm khi lưu thông trên đường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Xe hai xe chở hàng siêu trường không đúng quy định lưu thông trên quốc lộ 19 bị tổ kiểm soát dừng xe kiểm tra.

Xuất trình với tổ công tác, các tài xế điều khiển 2 phương tiện nêu trên cung cấp 2 Giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ do Phó Giám đốc Khu quản lý đường bộ III Nguyễn Thanh Bình ký vào ngày 13/4. Theo quy định của 2 giấy phép này, trước khi vận chuyển, chủ phương tiện, người điều khiển, phải liên hệ và làm việc với Sở GTVT hoặc Phòng CSGT Công an 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai để được hỗ trợ, hướng dẫn điều tiết giao thông trong quá trình lưu thông; Quá trình vận chuyển đi trên đường, phải có lực lượng Thanh tra giao thông hoặc CSGT tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông; Chủ phương tiện phải phối hợp với lực lượng chức năng địa phương Sở GTVT tỉnh Bình Định, Gia Lai để thống nhất thời gian vận chuyển hợp lý, đảm bảo vận chuyển an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định chưa được liên hệ làm việc cũng như có văn bản thông báo, liên quan đến việc xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường trên quốc lộ 19.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiến hành lập các biên bản vi phạm hành chính với lỗi không thực hiện đúng quy định trong giấy phép lưu hành, trừ các hành vi vi phạm, quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, Khoản 2, Điều 25 Nghị định 100/2019-NĐ-CP và tạm giữ giấy phép lái xe 2 tài xế Võ Văn Thu (SN 1977, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Hồng Việt (trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe của 2 tài xế, Tổ công tác tiến hành xin ý kiến lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, thực hiện việc tạm đình chỉ lưu hành trên đường đối với 2 phương tiện trên, khi nào đảm bảo tất cả các điều kiện theo giấy phép được cấp, mới được lưu hành trên đường.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/lam-ro-2-xe-dau-keo-cho-quai-vat-khong-lo-i691145/Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/lam-ro-2-xe-dau-keo-cho-quai-vat-khong-lo-i691145/