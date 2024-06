Kiện toàn các vị trí quốc hội và chính phủ

Chiều 6-6, Tổng Thư ký Quốc hội (QH) Bùi Văn Cường đã có thông cáo về nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại kỳ họp thứ bảy, QH khóa XV.

Cụ thể, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu (ĐB) thuộc Ủy ban Thường vụ QH, giữ chức phó chủ tịch QH nhiệm kỳ 2021-2026, với 465/467 ĐB có mặt tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,48% tổng số ĐBQH).

Với việc bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm phó chủ tịch QH, hiện QH có bốn phó chủ tịch là các ông Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và bà Nguyễn Thị Thanh; Chủ tịch QH là ông Trần Thanh Mẫn.

Ngoài ra, với 468/469 ĐB tham gia biểu quyết tán thành, QH cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long và tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QH

Với việc bổ nhiệm này, hiện nay Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính và bốn phó thủ tướng là các ông Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Lê Thành Long.

Cũng trong chiều 6-6, QH cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, theo đề nghị của Thủ tướng, với kết quả 468/469 ĐB tham gia biểu quyết tán thành.

Như vậy, với việc QH phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ Công an còn có bốn thứ trưởng là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến và Trung tướng Nguyễn Văn Long.

Cũng theo nghị trình, trong chiều cùng ngày, QH đã xem xét, phê chuẩn ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh với tân bộ trưởng Bộ Công an.

Sau khi nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, QH bỏ phiếu kín phê chuẩn ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

QH đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và nghe Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang.

QH biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử, với 455/455 ĐB tham gia biểu quyết tán thành.

Cũng tại kỳ họp thứ bảy này, chiều 20-5, với 100% ĐB có mặt tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch QH khóa XV. Sau đó hai ngày, QH đã phê chuẩn tân Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn là ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Ngày 22-5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân công Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an. Mới đây nhất, ngày 3-6, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng được Bộ Chính trị điều động, phân công làm chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh 57 tuổi, quê ở Ninh Bình. Bà có trình độ cử nhân luật, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân lý luận chính trị.

Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; ĐBQH khóa XIII, XIV; ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Tân Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh có 28 năm công tác ở Ninh Bình và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: bí thư Tỉnh đoàn; chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bí thư Huyện ủy Yên Khánh...

Bà Thanh giữ chức bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ tháng 8-2013. Từ tháng 4-2020, bà là phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phó trưởng Ban thường trực Ban Công tác ĐB thuộc Ủy ban Thường vụ QH, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 5-2021 đến nay, bà là ủy viên Đảng đoàn QH, ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, trưởng Ban Công tác ĐB, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long

Ông Lê Thành Long 61 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp cử nhân luật tại Liên Xô (cũ), thạc sĩ luật tại Canada và bảo vệ luận án tiến sĩ về luật quốc tế tại Nhật Bản.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XIV, XV.

Ông là cán bộ trưởng thành và gắn bó với ngành tư pháp. Trong 21 năm (từ tháng 11-1987 đến tháng 12-2008), ông trải qua các vị trí chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, thư ký bộ trưởng Bộ Tư pháp, phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp)…

Từ tháng 12-2008 đến tháng 10-2011, ông trở thành vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), sau đó được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đầu tháng 3-2014, ông được điều động, luân chuyển công tác về Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy. Tháng 10-2015, ông Lê Thành Long trở lại Bộ Tư pháp, đảm nhiệm chức thứ trưởng và từ tháng 4-2016 đến nay, ông giữ chức bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Ông Lương Tam Quang 59 tuổi, quê ở Hưng Yên. Ông có trình độ cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân luật; cao cấp lý luận chính trị. Hiện ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh, làm trợ lý thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2012, ông làm phó chánh Văn phòng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng vào năm 2014. Đến tháng 9-2017, ông được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an.

Ông được thăng cấp bậc hàm trung tướng vào năm 2019. Ngày 15-8-2019, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an. Gần một năm sau đó, ông kiêm chức thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tháng 1-2022, ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.

