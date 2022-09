Kiểm lâm Bắc Giang thông tin về con “bạch xà” xuất hiện trong sân đình

Thứ Hai, ngày 12/09/2022 14:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan kiểm lâm bước đầu nhận định về loài của con trăn màu trắng xuất hiện ở đình Thủ Dương (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang).

Liên quan đến vụ việc con trăn màu trắng xuất hiện trong sân đình, ngày 12/9, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Cường - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho hay, sau khi nhận được thông tin về con trăn trắng xuất hiện ở đình Thủ Dương (xã Nam Dương), đơn vị này đã cử người xuống phối hợp với công an và chính quyền xã để xử lý vụ việc.

Con trăn trắng xuất hiện ở đình Thủ Dương có thể là trăn bạch tạng do biến đổi gen (Ảnh: Công an huyện Lục Ngạn)

Bước đầu, theo cơ quan kiểm lâm, con trăn trắng thuộc dòng trăn đất, bị bạch tạng có thể do biến đổi gen. Loài trăn này không thường xuất hiện ở trên địa bàn.

“Chúng tôi cùng cơ quan công an đã xác minh được người thả con trăn này là một người dân trong xã. Người này cho biết, bắt được con trăn này từ nơi khác mang về. Sau đó, có thể do nuôi không được, bán lại rẻ nên người này mang con trăn thả ra vào khu vực đình Thủ Dương.

Sáng nay, tôi đã trực tiếp qua đình Thủ Dương để xem tình hình con trăn nhưng nó không còn xuất hiện ở đó. Theo một số người dân, tối qua vẫn còn thấy con trăn ở đình, lúc thì nó bò vào trong miếu, lúc bò ra ngoài vườn. Đến sáng nay thì không thấy con trăn đâu nữa. Có thể nó bò đi đâu mất chứ không ai dám bắt đâu”, ông Cường cho hay.

Ông Cường cũng chia sẻ, kế hoạch ban đầu của hạt Kiểm lâm là bắt nhốt con trăn để kiểm tra sức khỏe và giao cho một đơn vị cứu hộ nào đó để chăm sóc con trăn. Tuy nhiên, do nhiều người dân hiếu kỳ, ngăn cản vì cho rằng con trăn này không tấn công người, lại xuất hiện ở khu vực đình nên có tính linh thiêng, đề nghị lực lượng chức năng cứ để nó lại để theo dõi.

Cơ quan kiểm lâm cũng đồng ý và đợi tình hình người dân lắng xuống sẽ tiến hành thu giữ về.

“Nó cũng là một con trăn bình thường thôi nhưng do xuất hiện ở khu vực đình nên nhiều người nghĩ đó là tâm linh. Thêm vào đó, một số người đưa lên mạng xã hội khiến sự việc bị thổi bùng lên, cơ quan công an cũng đã lên tiếng giải thích.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu, biết và không thổi phồng sự việc lên”, ông Cường chia sẻ.

Trước đó, theo Công an huyện Lục Ngạn, khoảng 20h ngày 9/9, trên nhiều trang mạng xã hội Facebook có đăng tải hình ảnh và video 1 con trăn màu trắng hay còn gọi là “bạch xà” nằm dưới chân gốc cây đề thuộc đình làng thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn thu hút nhiều người quan tâm. Nhiều người dân địa phương do hiếu kỳ đã kéo đến xem gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện Lục Ngạn chỉ đạo Công an xã Nam Dương xác minh thông tin. Trong ngày 10/9, Công an xã Nam Dương làm việc với ông Nguyễn Văn Nhật (SN 1963, trú tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương) và được biết ngày 29/8, ông Nhật bắt được con trăn trên tại ở khu vực Tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Sau đó, ông Nhật định mang đi bán, nhưng do được trả giá rẻ (500.000 đồng) nên ông Nhật không bán mà mang thả tại sân đình thôn Thủ Dương, xã Nam Dương.

Ngày 9/9, sau khi nghe tin trên mạng xã hội, ông Nhật ra đình làng và xác định con trăn trên do ông bắt được và thả tại sân đình.

Qua xác minh thực tế, con trăn màu trắng, dài khoảng 1m, nặng khoảng 1kg. Khi chụp ảnh, quay video, con trăn có kích thước to hơn thực tế.

Công an huyện Lục Ngạn đề nghị nhân dân không hiếu kỳ, đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân và phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/kiem-lam-bac-giang-thong-tin-ve-con-bach-xa-xuat-hien-trong-san-inh-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/kiem-lam-bac-giang-thong-tin-ve-con-bach-xa-xuat-hien-trong-san-inh-a569203.html