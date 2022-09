“Bạch xà” xuất hiện trong sân đình ở Bắc Giang sẽ được xử lý thế nào?

Chủ Nhật, ngày 11/09/2022 19:00 PM (GMT+7)

"Chúng tôi đã bàn bạc với đơn vị kiểm lâm muốn bắt con trăn lại để kiểm tra sức khỏe. Nếu khỏe thì thả nó về rừng, còn nếu yếu thì chăm sóc thêm đến khi khỏe thì thả về rừng", đại diện công an xã nói.

Liên quan đến vụ việc con trăn màu trắng xuất hiện trong sân đình, ngày 11/9, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Nam Dương (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho hay, hiện tại, con trăn trắng vẫn sống ở khu vực đình thôn Thủ Dương (xã Nam Dương).

Con trăn màu trắng xuất hiện ở đình Thủ Dương là do người dân thả ra. Ảnh: Công an huyện Lục Ngạn

“Con trăn vẫn ở ngoài tự nhiên, có lúc leo lên cây sống. Chúng tôi đã bàn bạc với đơn vị kiểm lâm muốn bắt con trăn lại để kiểm tra sức khỏe. Nếu khỏe thì thả nó về rừng, còn nếu yếu thì chăm sóc thêm đến khi khỏe thì thả về rừng.

Tuy nhiên, đa số dân làng không muốn đưa con trăn đi, một phần vì tín ngưỡng tâm linh. Chúng tôi đang động viên bà con để đưa con trăn đi chứ để nó ở đó mãi thì làm sao nó kiếm ăn được”, vị đại diện chia sẻ.

Vị đại diện cũng cho rằng, con trăn là do một người dân địa phương thả ra chứ không phải xuất phát từ tự nhiên, cũng không có yếu tố tâm linh. Việc người dân hiếu kỳ, tụ tập đông càng khiến con trăn khó sinh sống và kiếm ăn ở khu vực đó hơn. Vì vậy, việc sớm đưa con trăn trở về rừng tự nhiên là cần thiết.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem con trăn màu trắng. Ảnh: Công an huyện Lục Ngạn

Trước đó, theo Công an huyện Lục Ngạn, khoảng 20h ngày 9/9, trên nhiều trang mạng xã hội Facebook có đăng tải hình ảnh và video 1 con trăn màu trắng hay còn gọi là “bạch xà” nằm dưới chân gốc cây đề thuộc đình làng thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn thu hút nhiều người quan tâm. Nhiều người dân địa phương do hiếu kỳ đã kéo đến xem gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện Lục Ngạn chỉ đạo Công an xã Nam Dương xác minh thông tin. Trong ngày 10/9, Công an xã Nam Dương làm việc với ông Nguyễn Văn Nhật (SN 1963, trú tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương) và được biết ngày 29/8, ông Nhật bắt được con trăn trên tại ở khu vực Tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Sau đó, ông Nhật định mang đi bán, nhưng do được trả giá rẻ (500.000 đồng) nên ông Nhật không bán mà mang thả tại sân đình thôn Thủ Dương, xã Nam Dương.

Ngày 9/9, sau khi nghe tin trên mạng xã hội, ông Nhật ra đình làng và xác định con trăn trên do ông bắt được và thả tại sân đình.

Qua xác minh thực tế, con trăn màu trắng, dài khoảng 1m, nặng khoảng 1kg. Khi chụp ảnh, quay video, con trăn có kích thước to hơn thực tế.

Công an huyện Lục Ngạn đề nghị nhân dân không hiếu kỳ, đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân và phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

