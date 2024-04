Thuận An dừng thi công hai gói thầu cải tạo kênh dài nhất TP HCM

Nội dung vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (chủ đầu tư), gửi đến gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An liên quan tình hình thực hiện hợp đồng tại các gói thầu xây lắp số 5 và 6, thuộc dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Kênh Tham Lương, đoạn qua cầu Tân Kỳ - Tân Quý, tháng 5/2023. Ảnh: Thanh Tùng

Tại hai gói thầu trên, Thuận An với vai trò là thành viên trong liên danh tham gia thi công với tổng giá trị hợp đồng đơn vị này đảm nhận khoảng 130 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3 km, Thuận An là thành viên trong liên danh cùng 5 công ty khác. Doanh nghiệp trên đảm nhận việc thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải tuyến kênh với khoảng 77,5 tỷ đồng, tương đương 13,8% giá trị của hợp đồng.

Tại gói thầu số 6 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8 km, Thuận An cũng thuộc liên danh cùng 4 công ty khác. Đơn vị này thực hiện các hạng mục xây đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, giá trị hơn 53 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,7% hợp đồng.

Theo chủ đầu tư, qua kiểm tra công trường các gói thầu nêu trên và báo cáo của tư vấn, Công ty Thuận An đã ngưng thi công. Nhân sự ban chỉ huy, nhân công... không có trên công trường. Do vậy để không ảnh hưởng tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu Thuận An có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục các hợp đồng thi công hai gói thầu trên, trong đó nêu rõ cơ cấu tổ chức công ty, người đại diện pháp luật thay thế... Những nội dung này cần gửi về chủ đầu tư trước 25/4, nếu không sẽ bị xem vi phạm hợp đồng.

Hướng tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là kênh dài nhất TP HCM với gần 32 km, qua 7 quận, huyện ở thành phố, gồm: 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh. Dự án cải tạo dòng kênh khởi công cách đây một năm, tổng vốn 8.200 tỷ đồng từ vốn ngân sách.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Ông Hưng mới bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ, theo khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Thuận An kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Tại TP HCM, ngoài dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, doanh nghiệp này cũng tham gia một số gói thầu thuộc dự án Vành đai 3, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]