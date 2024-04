Không thể xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 369 người nhập viện ở Nha Trang

Ngày 1-4, nguồn tin của PLO cho biết Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thuộc Sở Y tế Khánh Hòa đã có báo cáo kết thúc điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán cơm gà Trâm Anh, TP Nha Trang.

Vụ ngộ độc này khiến 369 người nhập viện.

Theo Chi cục ATVSTP, các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng lâm sàng chính như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần phân lỏng, buồn nôn, nôn, sốt, mệt lả...

Tất cả bệnh nhân đều có điểm chung là ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh.

Bước đầu xác nhận thực đơn của quán Trâm Anh vào các ngày 11 và 12-3, gồm có các món cơm, gà xé, gà nướng, mắm, sốt trứng, rau dưa chua, hành phi, súp canh.

Quán cơm gà Trâm Anh, nơi xảy ra vụ ngộ độc làm hàng trăm người nhập viện. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Các bệnh nhân bị ngộ độc chỉ ăn tại quán Trâm Anh, không ăn nơi nào khác. Vì vậy xác định bữa ăn nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm là các bữa ăn trưa, chiều hai ngày 11 và 12-3”- báo cáo của Chi cục ATVSTP nêu.

Theo Chi cục ATVSTP, do quán bán ăn tại chỗ và bán mang về, không in phiếu thu, biên lai tính tiền nên chủ cơ sở không thống kê được số lượng người đã mua, sử dụng thức ăn do quán chế biến trong hai ngày trên.

Theo kết quả phân tích tỉ lệ tấn công các món ăn - tần suất mắc bệnh hoặc tốc độ lây nhiễm - trong bữa ăn tại quán cơm gà Trâm Anh cho thấy tỉ lệ tấn công các món ăn tương đối bằng nhau. Sự chênh lệch tỉ lệ tấn công giữa người ăn và không ăn các món trong bữa ăn trưa, chiều ngày 11và 12-3 không cao.

Điều này cho thấy các món trên khay thức ăn có thể nhiễm chéo lẫn nhau. Mặt khác, cơ sở không thực hiện lưu mẫu thức ăn nên đoàn điều tra không lấy mẫu được từng món ăn riêng biệt của bữa ăn. Từ đó, không thể xác định món ăn khiến 369 người nhập viện do ngộ độc ở Nha Trang

Đối với mẫu cơm gà còn lại của bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm cung cấp để đoàn điều tra gửi mẫu xét nghiệm cho thấy: các món ăn được để chung trong hộp cơm gà, nên cũng có thể xảy ra tình trạng nhiễm chéo giữa các món.

Chi cục ATVSTP cho rằng không đủ cơ sở khoa học để xác định cụ thể thức ăn nào là thức ăn nguyên nhân. Chỉ có thể nhận định thức ăn nguyên nhân là cơm gà, gồm các món: cơm, gà xé, gà nướng, mắm, sốt trứng, rau dưa chua, hành phi, súp canh.

Món cơm gà của quán Trâm Anh bán trưa 11-3. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp.

Cũng theo Chi cục ATVSTP Khánh Hòa, qua điều tra cho biết thời gian ủ bệnh/triệu chứng ngộ độc trên 280 người bệnh cũng cho ra kết quả không đồng nhất. Cụ thể, 228 người thời gian ủ bệnh 6-24 tiếng đồng hồ, 1-6 tiếng là 25 người, còn trên 24 tiếng 27 người.

Chi cục VSATTP Khánh Hòa cho rằng có thể nhận định các ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến vi sinh vật, không phải do hoá chất hay độc tố tự nhiên.

Liên quan quán cơm gà Trâm Anh, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện cơ sở này chưa cung cấp được các giấy tờ, các hợp đồng liên quan đến nguyên liệu thực phẩm; giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe của ba nhân viên làm tại quán. Cơ sở cũng không thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Trao đổi với PLO chiều 1-4, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, nói kết luận của Chi cục ATVSTP chỉ mới là bước đầu trong quá trình xử lý vụ việc.

“Ngành y tế chỉ kết luận các nội dung liên quan đến chuyên ngành của mình, các sở, ngành khác vẫn đang làm các bước tiếp theo. Hiện cơ quan công an đang thu thập chứng cứ liên quan. Kết luận cuối cùng của vụ ngộ độc ở cơ sở kinh doanh Trâm Anh sẽ do công an thực hiện”- ông Minh thông tin.

Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thăm hỏi các bệnh nhân trong vụ ngộ độc. Ảnh: TL

Như PLO đã thông tin, từ chiều tối 12-3 đến ngày 18-3 có 369 người nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, phân lỏng, buồn nôn, nôn, sốt, mệt lả… Tất cả đều ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh.

Kết quả xét nghiệm mẫu lấy tại quán cơm gà Trâm Anh và tại nhà các bệnh nhân của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy ba vi khuẩn, gồm Salmonella spp, Bacillus cereus và Staphylococcus aureus ở các món gà, sốt trứng, dưa chua... trong bữa ăn trưa, chiều ngày 11 và 12-3.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi đề nghị một số cơ quan ở TP.HCM hỗ trợ xét nghiệm mẫu nước phục vụ điều tra.

