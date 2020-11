Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, thời tiết 3 miền diễn biến thế nào?

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020 10:45 AM (GMT+7)

Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến miền Bắc trời rét và gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Miền Bắc trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ khiến nhiệt độ nhiều nơi giảm rất nhanh.

Lúc 7 giờ 29/11, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương miền núi phía Bắc như sau: Tuần Giáo (Lai Châu) và Mù Cang Chải (Yên Bái) rét đậm 12,9 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 12,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 12 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 11,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 11,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 10,2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu nhất, còn 5,4 độ C…

Dự báo, ngày và đêm nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 28/11 đến 7h ngày 29/11 phổ biến từ 30-80mm có nơi trên 100mm như: Trà My (Quảng Nam) 112mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 134mm, Phan Rang (Ninh Thuận) 107mm,… Ở Tây Nguyên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như ở M Đrắk (Đắc Lắc) 131mm, An Khê (Gia Lai) 52mm, Lăk (Đắc Lắc) 67mm. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo từ nay (29/11) đến ngày 1/12, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 140-280mm, có nơi trên 300mm. Từ nay đến ngày 30/11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi trên 150mm.

Trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng ở mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ1; các sông ở Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, các sông nhỏ có khả năng lên trên mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-khi-lanh-tiep-tuc-tang-cuong-thoi-tiet-3-mien-dien-bien-the-nao-50202029...Nguồn: http://danviet.vn/khong-khi-lanh-tiep-tuc-tang-cuong-thoi-tiet-3-mien-dien-bien-the-nao-502020291110461785.htm