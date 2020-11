Hiện tượng La Nina tiếp tục duy trì, bão và không khí lạnh sẽ diễn biến thế nào?

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 13:00 PM (GMT+7)

Chỉ trong vài tháng qua, La Nina đã khiến bão chồng bão, lũ chồng lũ, không khí lạnh hoạt động sớm… gây nên những thảm họa thiên tai ở nước ta.

Mưa lũ, bão gây nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung thời gian qua. Ảnh Báo Thừa Thiên Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong khoảng 2-3 tháng gần đây, hiện tượng La Nina (pha lạnh) đã xuất hiện và gây nên những hình thái thời tiết hết sức cực đoan ảnh hưởng tới nước ta. Không khí lạnh đến sớm, bão chồng bão, lũ chồng lũ gây nên những thảm họa thiên tai khốc liệt cho người dân.

Từ nửa cuối tháng 11/2020 đến những tháng đầu năm 2021, cơ quan khí tượng dự báo, hiện tượng La Nina vẫn sẽ tiếp tục duy trì.

Do ảnh hưởng của La Nina, từ nay cho tới hết năm 2020 dự báo sẽ còn khoảng 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Đề phòng các đợt mưa vừa, mưa to tại Trung Bộ từ nửa cuối tháng 11 đến tháng 12/2020.

Tháng 12/2020 trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Tháng 1/2021, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng nhiệt độ thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 2/2021 chỉ riêng khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ có khả năng thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 3 và 4/2021 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN, khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Tuyết có thể rơi trong mùa đông 2020-2021. Ảnh minh họa S.N.Mai

Các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, tập trung trong tháng 1/2021. Đặc biệt, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày và kéo dài hơn nữa ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa đông 2020-2021.

Một chuyên gia khí tượng tại Lào Cai – nơi thường có tuyết rơi đầu tiên tại Việt Nam chia sẻ, mùa đông năm nay được dự báo sẽ khốc liệt, khả năng cao xảy ra hiện tượng băng giá và tuyết rơi.

“Sớm thì khoảng cuối tháng 12/2020 còn muộn hơn thì khoảng nửa đầu tháng 1/2021, khu vực vùng núi cao trong đó có Sa Pa, Fansipan khả năng sẽ có tuyết rơi”, vị chuyên gia nhận định.

