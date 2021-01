Không khí lạnh tăng cường, thời tiết 3 miền thay đổi thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/1), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời âm u, cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày. Trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ ngày 12/1, khi nằm trọn trong khối không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc chuyển hanh khô, ban ngày có nắng nên cảm giác rét buốt đỡ hơn, nhiệt độ tăng dần lên.

Tại miền Trung, Thanh Hóa và Nghệ An thời tiết khá tương đồng với miền Bắc, còn từ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 9-12 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong tuần không mưa, ngày nắng, trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

