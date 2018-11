Không công bố bản án lên mạng: Chủ tọa phiên tòa nói gì?

Bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ nêu rõ bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"...