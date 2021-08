Khởi tố vụ xe ô tô chở khách từ miền Nam ra Hải Phòng trả khách làm lây lan dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 17:02 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án nhà xe không đăng ký chạy tuyến Vĩnh Bảo - TP.HCM làm lây lan dịch bệnh COVID-19 về địa phương.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:48 27/08/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +11.569 388.814 9.632 318 1 Hà Nội +50 3.055 43 1 2 TP.HCM +3.934 194.100 7.679 242 3 Bình Dương +4.868 86.050 716 46 4 Đồng Nai +743 20.471 182 0 5 Long An +449 19.495 245 3 6 Tiền Giang +354 8.509 222 9 7 Đà Nẵng +144 3.705 25 0 8 An Giang +131 1.597 5 0 9 Khánh Hòa +131 5.993 48 3 10 Đồng Tháp +116 6.432 128 3 11 Kiên Giang +112 1.037 7 1 12 Cần Thơ +72 3.809 70 0 13 Bến Tre +55 1.649 58 1 14 Bình Thuận +48 1.963 22 2 15 Bà Rịa - Vũng Tàu +44 3.224 30 0 16 Nghệ An +43 1.106 1 0 17 Tây Ninh +42 4.390 13 0 18 Thừa Thiên Huế +24 472 5 1 19 Phú Yên +24 2.552 0 0 20 Quảng Bình +23 120 0 0 21 Trà Vinh +20 1.189 9 1 22 Bình Định +15 605 6 0 23 Bình Phước +13 391 2 0 24 Vĩnh Long +12 2.012 47 3 25 Sơn La +10 176 0 0 26 Đắk Lắk +10 849 2 0 27 Hà Tĩnh +9 416 3 0 28 Thanh Hóa +9 173 0 0 29 Sóc Trăng +9 848 20 2 30 Gia Lai +8 464 0 0 31 Đắk Nông +8 265 0 0 32 Quảng Nam +8 438 3 0 33 Quảng Ngãi +7 553 0 0 34 Lạng Sơn +6 186 1 0 35 Ninh Thuận +5 692 4 0 36 Bạc Liêu +4 111 0 0 37 Quảng Trị +2 83 1 0 38 Bắc Giang +2 5.812 14 0 39 Lâm Đồng +1 227 0 0 40 Hà Nam +1 73 0 0 41 Hưng Yên +1 275 1 0 42 Bắc Ninh +1 1.848 14 0 43 Cà Mau +1 120 1 0 44 Hậu Giang 0 397 2 0 45 Thái Bình 0 73 0 0 46 Hải Phòng 0 27 0 0 47 Ninh Bình 0 70 0 0 48 Hải Dương 0 166 1 0 49 Nam Định 0 38 1 0 50 Lào Cai 0 100 0 0 51 Kon Tum 0 21 0 0 52 Phú Thọ 0 16 0 0 53 Điện Biên 0 61 0 0 54 Vĩnh Phúc 0 233 1 0 55 Hà Giang 0 28 0 0 56 Thái Nguyên 0 15 0 0 57 Hòa Bình 0 16 0 0 58 Tuyên Quang 0 2 0 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 27/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 18.943.127 Số mũi tiêm hôm qua 381.182

Ngày 27/8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người để làm rõ vụ việc lây lan dịch bệnh COVID-19 về địa phương.

Theo Công an TP.Hải Phòng, ngày 30/5, sau khi mua xe ô tô khách BKS: 15B-036.84 của ông Đoàn Văn Lưu (SN 1966, trú Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - là Giám đốc Công ty TNHH TM và XD Đoàn Trung Đức, trụ sở tại Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Vũ Khắc Quyền (SN 1985, trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã thuê 2 lái xe là anh Phạm Chương (SN 1982) và anh Hà Tiến Ninh (SN 1974) cùng 2 phụ xe là anh Đỗ Đức Cao (SN 1967, cùng trú tỉnh Thái Bình) và anh Vũ Thành Phương (SN 1996, trú tỉnh Hải Dương). Sau đó, anh Quyền cho 4 người nói trên phục vụ vận chuyển hành khách từ Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Thái Thụy, Thái Bình đi và đến TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) nhưng không đăng ký thủ tục tuyến chạy cố định cho xe ô tô khách nêu trên.

Ngày 31/5, Vũ Khắc Quyền yêu cầu xe ô tô chạy tuyến Thái Bình - TP.HCM. Tuy nhiên, nếu có khách và hàng phải trả tại Vĩnh Bảo và TP.Hải Phòng thì Quyền vẫn đồng ý cho xe di chuyển sang để trả khách trả hàng.

Cụ thể vào đêm 14/6, nhà xe có chở 3 cháu từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về trả tại nhà ông Đoàn Văn Lưu ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, gồm: Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thành Danh và Nguyễn Trường Giang, trong đó Linh và Danh có dương tính với COVID-19.

Ngày 18/6, nhà xe có chở 2 người nam giới khoảng 40 tuổi từ Hố Nai 1, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về trả tại chân cầu Nghìn thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng gồm Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đương đều dương tính với COVID-19.

Tài liệu điều tra xác định 2 lần chở khách nêu trên vào huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng, Vũ Khắc Quyền đã không chấp hành việc tạm dừng hoạt động việc vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đi TP.HCM và ngược lại của UBND TP.Hải Phòng. Quyền không tổ chức cho những người của nhà xe, hành khách xuống xe, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 Cầu Nghìn, Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng dẫn đến những người khách và nhà xe không được cách ly theo quy định, do đó làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho 11 người, gồm 8 người đi trên chuyến xe ngày 14/6 và 3 người đi trên chuyến xe ngày 18/6. Hành vi của Quyền đã gây thiệt hại về ngân sách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 xã Cộng Hiền, Lý Học, Hòa Bình phải phong tỏa, cách ly do liên quan đến các ca dương tính với COVID-19 trên.

Bản thân Vũ Khắc Quyền, Phạm Chương và Vũ Thành Phương cùng đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19, sau đó đã được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 23/6 đến 26/7.

Sau khi những người có liên quan hoàn thành việc điều trị và cách ly theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo đã làm việc, ghi lời khai làm rõ nội dung vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

