Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở Quảng Ninh

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 16:05 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19.

Ngày 25/6/2021, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xác định được 2 ca mắc COVID-19 ngoài cộng động. Đó là BN14245 - là giám định viên xăng dầu đi trên xe khách Bắc Nam BKS 15B.03684 từ TP Hồ Chí Minh đi Hải Phòng; ca thứ 2 là BN14345 – là công nhân Công ty TNHH MTV Petro Bình Minh (F1 của BN 14245, trú tại tổ 9, khu 8, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả). Cả hai ca bệnh đều được xác định có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng tập trung xác minh, truy vết để khoanh vùng, dập dịch; đồng thời thu thập, củng cố tài liệu về hành vi vi phạm của một số cá nhân đã cố tình khai báo không trung thực khi đi qua Chốt kiểm soát cầu Đá Bạc (TP Uông Bí) để vào địa bàn tỉnh, dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Từ 0h ngày 25/6/2021, tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ phương tiện tàu, thuyền ra, vào các cảng bến trên địa bàn.

UBND huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các phường, xã kích hoạt ngay phương án phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất; tập trung toàn bộ lực lượng để thần tốc truy vết, khoanh vùng triệt để các đối tượng có liên quan, tiếp xúc gần với các ca bệnh trên địa bàn; thực hiện đúng phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", không bỏ sót bất kỳ trường hợp F1, F2, F3 nào.

