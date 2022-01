Khởi tố tài xế "tâm thần" gây tai nạn làm nhiều người thương vong

Thứ Bảy, ngày 01/01/2022 17:10 PM (GMT+7)

Cơ quan Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 16 người bị thương.

Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu

Trước đó, chiều 30/12/2021, tài xế Thâu lái xe đầu kéo chạy trên tỉnh lộ ĐT639B. Khi đến ngã tư thôn An Thái (xã Nhơn Phúc), phương tiện này lao vào nhiều người đi xe máy và một xe đạp trên đường.

Không dừng lại ở đó, tài xế Thâu tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chạy theo tỉnh lộ 638, khi đến xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn) tiếp tục va chạm với 2 xe máy. Trên đường chạy trốn, xe đầu kéo còn chạy qua Quốc lộ 19 và Quốc lộ 1 và đến địa phận xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước thì bị bắt giữ.

Hậu quả, em V.T.P. (học sinh lớp 10, ngụ tại xã Nhơn Phúc) tử vong tại chỗ; P.H.C (17 tuổi, ngụ xã Nhơn Lộc) qua đời tại bệnh viện và 16 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Phương tiện gây tai nạn (ảnh: Báo Giao thông)

Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Thâu đều có kết quả âm tính.

Gia đình tài xế Nguyễn Văn Thâu có trình sổ khám chữa bệnh tâm thần, theo dõi tại cộng đồng của người này.

Hiện Công an TX.An Nhơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định trưng cầu giám định pháp y về tâm thần đối với Nguyễn Văn Thâu để xử lý vụ tai nạn theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-tai-xe-tam-than-gay-tai-nan-lam-nhieu-nguoi-thuong-vong-50202211171142...Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-tai-xe-tam-than-gay-tai-nan-lam-nhieu-nguoi-thuong-vong-5020221117114246.htm