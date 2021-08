Khởi tố F0 trèo qua rào, trốn khỏi bệnh viện dã chiến

Thứ Năm, ngày 12/08/2021 20:43 PM (GMT+7)

Đang mắc COVID-19 nhưng không chịu ở lại bệnh viện điều trị, Sơn đã trèo rào trốn khỏi bệnh viện và đi nhờ xe máy của một người đàn ông.

Tối 12/8, một lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Sơn (43 tuổi) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Theo vị này, cơ quan công an chưa thực hiện bắt tạm giam bị can Sơn do người này dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại bệnh viện.

Lưu Văn Sơn trèo qua rào, trốn khỏi khu điều trị COVID-19

Trước đó, tháng 7/2021, Lưu Văn Sơn được xác định nhiễm COVID-19 sau khi tiếp xúc với một F0 khác. Sau đó, ông Sơn được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến 19h ngày 31/7, lợi dụng lúc cán bộ y tế không chú ý, Sơn trèo qua rào, bỏ trốn khỏi khu điều trị. Phát hiện F0 bỏ trốn, Công an TP.Vĩnh Yên phát thông báo truy tìm.

Về phần ông Sơn, sau khi trốn khỏi bệnh viện, ông này đã đi nhờ xe máy của một người đàn ông đến phường Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên. Tại đây, ông Sơn đang đi bộ thì bị lực lượng công an phát hiện và cưỡng chế đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

