Khởi tố, bắt tạm giam chủ khách sạn và 2 người khác tổ chức cho 35 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 11:53 AM (GMT+7)

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Anh Tài (47 tuổi, ngụ quận 10), Đổng Duy Trị (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (34 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”

Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1) để khử khuẩn vào chiều 6/3

Theo đó, chiều 6/3, Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 1 kiểm tra hành chính xe ô tô do một nam tài xế điều khiển đang đậu trước khách sạn Symphony (số 120 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1), phát hiện trên xe có 13 người nước ngoài.

Nam tài xế khai nhận chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú. Kiểm tra hành chính khách sạn Symphony, cơ quan công an phát hiện thêm 22 người nước ngoài đang lưu trú, không khai báo. Kết quả làm việc định số người trên đều là người Trung Quốc, hiện đã đưa đi cách ly tại Củ Chi theo quy định.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng Tài, Trị và Hoàng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như trên để thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định.

