Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc trời rét, miền Nam có nơi nắng nóng

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 06:21 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (22/3), miền Bắc đã nằm trọn trong khối không khí lạnh nên mưa giảm xuống diện vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Kiểu thời tiết âm u, trời rét, mưa rải rác sẽ kéo dài khoảng 1-2 ngày tới ở miền Bắc. Đến khoảng 24/3, nhiệt độ sẽ tăng dần, trưa chiều trời có lúc hửng nắng nhẹ; riêng phía Tây Bắc Bộ trời nắng.

Các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Từ 24/3, trời hửng nắng trở lại.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết ban ngày chủ đạo vẫn là nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, chiều tối đến tối các ngày 23-24/3 khả năng xuất hiện mưa rào và dông, đề phòng có mưa đá, lốc, sét.

