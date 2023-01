Khởi tố 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng PC03 thông tin tại cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo chiều 14/1, đại tá Chu An Thanh - trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã rà soát ghi nhận tại địa phương này có 31 trung tâm đăng kiểm.

Trong đó, 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm quản lý, 2 trung tâm do Sở Giao thông vận tải quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty vận tải quản lý. 20 trung tâm còn lại do tư nhân xã hội hóa quản lý.

Từ ngày 8/1 đến ngày 13/1, cơ quan điều tra đã phát hiện 9 vụ việc sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm, gồm 2914D, 2918D, 3302S, 2923D, 2901S, 3301S, 2929D, 2906V, 2901V, 2902S.

Theo đại tá Thanh, các sai phạm phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm trên gồm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn. Số tiền nhận từ 1 - 1,5 triệu đồng với mỗi phương tiện.

Quá trình điều tra, PC03 đã khởi tố 4 vụ án và 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm về tội Nhận hối lộ. Trong số các bị can bị khởi tố có 3 bị can là giám đốc, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tạm giữ 57 giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

"Tổng số tiền các bị can và người liên quan thu lời là hơn 18 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục tổng hợp số liệu, phân hoá vai trò của các bị can để mở rộng vụ án", đại tá Chu An Thanh nói.

