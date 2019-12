Miền Bắc rét đậm hết tuần, có thể xuất hiện băng giá

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 09:09 AM (GMT+7)

10 ngày đầu của tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh và liên tục tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm nhanh, có thể có băng giá.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 10 ngày đầu của tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh và liên tục tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm nhanh, nhiệt độ có thể xuống 12 - 15 độ C, vùng núi khoảng 9 - 11 độ C và các khu vực núi cao sẽ dưới 9 độ C.

Dự báo, các tỉnh phía Tây Bắc bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối, nhiệt độ xuống thấp khoảng 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ.

Do miền Bắc liên tục có gió lạnh tăng cường, phía Đông Bắc bộ rét đậm, có gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối nhiệt độ có nơi xuống đến 7 độ.

Hiện tượng băng giá, sương muối là một trong những loại hình thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới cây trồng và vật nuôi, ngoài ra gió mạnh trên biển kéo dài cũng là hình thế thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền trên các khu vực biển.

Do khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống phía Nam nên bắc Bộ và Bắc Trung bộ đều ở tình trạng không mưa, thậm chí là rất khô hanh do độ ẩm không khí giảm thấp.

Trái ngược với thời tiết miền Bắc, các tỉnh trung và nam Trung bộ sẽ có mưa do tác động gió từ biển đông và mỗi khi không khí lạnh mang theo gió đông bắc, gây hiệu ứng phơn khi kết hợp với địa hình dãy Trường Sơn gây mưa cho các tỉnh ven biển trung và Nam Trung bộ.

Hôm nay, Hà Nội tiếp tục đón gió mùa Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 độ; trời ít mây, không mưa, ngày nắng.

